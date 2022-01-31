Уголовная хроника: подозрение депутату, задержание в Полтаве, переворот предотвращен

Прокуратура честно борется с коррупцией, Венедоктова даже не уходит в отпуск, а старательно подписывает сообщения о подозрении. А Монастырский не менее старательно предотвращает государственный переворот, задерживая двоих смутьянов, которые должны были организовать пять тысяч титушек и пролить кровь.

31 января в Полтаве были задержаны глава фракции партии "Довіра" в Полтавском областном совете и его брат, являющийся депутатом Миргородского районного совета. Об этом в Facebook написала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Один из братьев владеет Великобагачанским комбикормовым заводом. По данным следствия, депутаты требовали, угрожая применить силу, у гражданки Украины $39 тыс. за, мягко говоря, сомнительные долговые обязательства", – отметила она.

Депутатов задержали после передачи им денег.

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Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении нардепу от “Слуги народа” Сергею Кузьминых, которого разоблачили “на горячем” во время получения неправомерной выгоды в 558 тыс. грн. Об этом Венедиктова сообщила на своей странице в Facebook. Она также отметила, что депутат подозревается в совершении преступления с использованием своих служебных полномочий и влияния. “Речь о правонарушениях в сфере медицины”, — добавила она.

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В Украине предотвратили беспорядки, во время которых тысячи “титушек” должны были устроить драки с правоохранителями в центре Киева и областях — с пострадавшими, подожженными шинами. Об этом рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский во время брифинга. По его словам, во время беспорядков обязательно должно было быть насилие среди участников этого митинга, "должна была пролиться кровь".

Акции, по словам чиновника, планировались также в Сумской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, задержанная группа лиц подозревается в том, что готовила акции и митинги возле Офиса Президента Украины, во время которых должны были состояться жесткие противостояния и жесткие стычки с правоохранителями. "Сегодня в Киеве утро могло начаться необычно… Буквально через час (около 11:00 – ред.) должна была начаться сегодня акция, которая не планировала носить мирный характер", - сказал Клименко.

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