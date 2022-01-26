Переговоры завершены: о чем договорились советники президентов четырех стран

В 22.00 26 января начался брифинг главы Офиса президента Андрея Ермака, который представлял Украину на встрече советников лидеров Нормандского формата во Франции. Она проходила в течение восьми часов.

Андрей Ермак отметил, что эту встречу считает первым шагом к восстановлению Нормандского формата и подчеркнул, что следующая встреча состоится в Берлине через две недели.

Ермак сообщил, что сделано совместное заявление, которое является первым после декабря 2019 года, и оно согласовано всеми сторонами-участниками. Также Ермак подчеркнул, что главным вопросом было прекращение огня на Донбассе, согласно постановлению 2020 года.

Ермак признал, что встреча советников проходит в очень тревожное время, когда у украинских границ - "около ста тысяч российских солдат, и это действительно сегодня угроза", но сегодняшняя дискуссия была "вокруг войны, которая происходит на Донбассе, вокруг Минских договоренностей, вокруг всего того, что разрешается в Нормандском формате".

Впрочем, Ермак подчеркнул, что он сделал заявление по поводу деэскалации не только на востоке, но и деэскалации вокруг всех украинских границ. Также он заявил, что работа в подгруппах по исполнениям Минских соглашений должна продолжаться, и это очень важно.

Не забыл Ермак намекнуть и на "кого-то", кто "разгоняет измену", но ни имен, ни названий политических сил не прозвучало.

Брифинг, продолжавшийся около 10 минут, завершился тремя дополнительными вопросами от аккредитованных телеканалов, ответив на которые, Андрей Ермак поспешил на самолет, заявив, что опаздывает.

Параллельно, отдельно от Ермака, провел свой брифинг советник президента РФ Дмитрий Козак, который подтвердил, что стороны пришли к согласию по восстановлению Нормандского формата, но подчеркнул, что РФ настаивает на том, чтобы Украина вела прямые переговоры с ОРДЛО.

Козак сказал:

"Сегодня вообще не происходит диалог, на многократные предложения Донбасса нет никакой реакции Украины, ни ответа "да", или "нет". Поэтому Россия попросила взять паузу до получения конкретных предложений по выполнению Минских соглашений. Диалог, который должен продлиться уже 7 лет Мы к этому даже не приступали!

Но Украина этот вопрос рассматривать отказалась, поскольку не считает "ЛНР" И "ДНР" самостоятельными единицами, которые могут принимать участие в каких бы то ни было переговорах.

Источники: брифинг Главы ОП Андрея Ермака и брифинг советника президента РФ Дмитрия Козака.

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