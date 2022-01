На околоземную орбиту будут летать на многоразовом космическом самолете

Компания Radian объявила о создании первого в мире многократного орбитального космического самолета. Он будет иметь форму обычного самолета, но сможет доставлять людей и грузы на околоземную орбиту.

Летательный аппарат назвали Radian One. Он будет многократным, одноступенчатым, будет иметь горизонтальные взлет и посадку и сможет выполнять широкий спектр космических операций.

Подобная самолету конфигурация требует гораздо меньше инфраструктуры, чем системы вертикального запуска.

Новый самолет можно будет повторно запустить уже через 48 часов.

Возможность летать в космос, выполнять миссию, возвращаться, дозаправляться и снова летать, позволит совершать космические и наземные миссии, невозможные с традиционными транспортными средствами.

Конструкция Radian One будет способна выводить на орбиту до пяти человек и 2268 кг груза. Аппарат оснастят тремя двигателями на жидком топливе. Он будет иметь массу около 4536 килограммов.

Аппарат слетит с обычной взлетно-посадочной полосы, поднимется на нужную ему высоту и уже в воздухе запустит ракетные двигатели, чтобы выйти на орбиту.

Компания утверждает, что Radian One будет оставаться там до пяти дней, а затем снова войдет в атмосферу. Крыло самолета позволит плавно приземлиться на любой взлетно-посадочной полосе.

Крылья предлагают возможности и типы миссий, которые просто невозможны с традиционными ракетами с вертикальным взлетом, говорит Ливингстон Холдер, соучредитель Radian, технический директор.

Цель Radian – совершенствовать свои основные технологии, что в конечном итоге позволит обеспечить скорость полета, подобную самолету, но с меньшими затратами на миссию.

24tv