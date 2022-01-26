Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше

За 2021 год украинское правительство потратило на закупки асфальта в 10 раз больше, чем на военные закупки. Об этом говорится в расследовании проекта «Наши деньги».

С 2017 года Министерство обороны проводило закупки топлива, обмундирования, питания и ремонта техники на 63 миллиарда гривен. Еще 84 миллиарда было заложено в бюджет на Государственный оборонный заказ — оружие, военную технику и боеприпасы. В целом закупки за 5 лет составили 147 миллиардов гривен.

При этом службе Укравтодора за эти 5 лет провели тендеры на ремонты дорог на 635 миллиардов гривен.

Уточняется, что наибольший разрыв между асфальтными и военными закупками произошел после начала «Большого строительства» президента Владимира Зеленского.

В частности, в 2021 году на асфальтирование дорог потратили в 10 раз больше бюджетных денежных средств, чем на материальное обеспечение армии в воюющей стране.

Іnforesist



