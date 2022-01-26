"Поддержать"
Тренды:
Новости
Переговоры завершены: о чем договорились советники президентов четырех стран
На околоземную орбиту будут летать на многоразовом космическом самолете
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше ИНФОГРАФИКА
Важно: переговоры завершены, есть первые результаты. Дополняется
Коррупция зашкаливает: рейтинг Украины падает, Запад в недоумении
Силы украинской теробороны проведут учения с участием местного самоуправления
Поляки против "разрыва в европейской солидарности": Радослав Фогель о позиции Германии
Кофе и риск инсульта: новое исследование
Кандидаты стать астронавтами и полететь на Марс начинают подготовку
Хорватия решила определить место Украины: заявления Милановича и ответ Украины
Россия начала военные учения: мировая общественность обеспокоена
Бахмутский "Эней" не дождался: в Украине усилят господдержку для книжных магазинов
Если Россия признает ОРДЛО государствами - это будет нарушением Минских соглашений
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах ИНФОГРАФИКА
Сестра Тавернетты — кто она? PR
Все новости
Коррупция / Инфографика / Скандал / Главные новости

Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше

20:30, 26 янв 2022
74
Версия для печати

Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше

За 2021 год украинское правительство потратило на закупки асфальта в 10 раз больше, чем на военные закупки. Об этом говорится в расследовании проекта «Наши деньги».

С 2017 года Министерство обороны проводило закупки топлива, обмундирования, питания и ремонта техники на 63 миллиарда гривен. Еще 84 миллиарда было заложено в бюджет на Государственный оборонный заказ — оружие, военную технику и боеприпасы. В целом закупки за 5 лет составили 147 миллиардов гривен.
При этом службе Укравтодора за эти 5 лет провели тендеры на ремонты дорог на 635 миллиардов гривен.
Уточняется, что наибольший разрыв между асфальтными и военными закупками произошел после начала «Большого строительства» президента Владимира Зеленского.
В частности, в 2021 году на асфальтирование дорог потратили в 10 раз больше бюджетных денежных средств, чем на материальное обеспечение армии в воюющей стране. 

Іnforesist


Подписывайтесь на аккаунт InfoKava.com в Twitter, Facebook или Telegram: в одной ленте новостей - все, что стоит знать о события в Украине и в мире о политике, бизнесе, культуре и экономике.
Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Риск умереть от COVID-19 у вакцинированных в десять раз меньший, уверяют в МОЗ
Риск умереть от COVID-19 у вакцинированных в десять раз меньший, уверяют в МОЗ
Зеленский "созрел": Порошенко объявлено подозрение в госизмене и создании ОПГ
Зеленский "созрел": Порошенко объявлено подозрение в госизмене и создании ОПГ
Мультимедиа
Смотреть еще
Политика / Финансы / Видео
24-01-2022, 20:00
Поддержка Украины продолжается: Еврокомиссия объявила о выделении нового пакета финансовой помощи
Поддержка Украины продолжается: Еврокомиссия объявила о выделении нового пакета финансовой помощи
Извержение Тонга: природа беспощаднее политиков, с ней не договоришься
Извержение Тонга: природа беспощаднее политиков, с ней не договоришься
Посадят ли сегодня Порошенко: день опасений и ожиданий. Тысячи людей ждут на улице
Посадят ли сегодня Порошенко: день опасений и ожиданий. Тысячи людей ждут на улице
Школьница из Херсона придумала гениальный метод очистки рек без вмешательства в экосистему
Школьница из Херсона придумала гениальный метод очистки рек без вмешательства в экосистему
Мы будем жить в умных летающих сферах, которые сами себя обеспечивают
Мы будем жить в умных летающих сферах, которые сами себя обеспечивают
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще