Коррупция зашкаливает: рейтинг Украины падает, Запад в недоумении

Украина потеряла позиции в Индексе восприятия коррупции из-за некомпетентности и непрофессионализма антикоррупционных органов. Такое мнение высказал экс-советник директора ГБР, адвокат Олег Шрам.

“Вся борьба с коррупцией сводится к каким-то пиар-акциям, а системной борьбы нет. В течение семи лет антикоррупционные органы — непрофессиональные и некомпетентные. Вроде бы созданная под них система — НАБУ, САП, ВАКС — не способна обеспечить надлежащую борьбу с этим позорным явлением”, — отметил Шрам.

Пиар-акции или дела по признакам политического влияния, которыми занимаются антикоррупционные органы, мешают системной борьбе с коррупцией, уверен он.

“И соответственно уровень доверия к этим органам близок к нулю. Те, кто им доверяют — это 1-2%, но реальной борьбы нет. Есть имитация и есть выполнение каких-то других задач, но они не имеют ничего общего с качественным расследованием уголовного производства”, — подчеркнул эксперт.

Низкое качество материалов и постоянное нарушение законодательства со стороны антикоррупционеров приводят к тому, что Верховный суд отменяет решение Высшего антикоррупционного суда и выносит оправдательные приговоры, отметил адвокат.

На низкое качество расследования и собранных материалов детективами Национального антикоррупционного бюро в своем недавнем интервью намекнул сам руководитель САП Максим Грищук. Оправдывая неэффективность САП, он отметил, что антикоррупционные прокуроры вынуждены работать с материалами НАБУ: "Мы работаем по материалам, которые расследует НАБУ, и мы поддерживаем обвинения по делам, которые рассматривает ВАКС. Мы зависимы от тех материалов, которые нам направляются с НАБУ, как расследуются и какова полнота этих материалов. Прокуроры ограничены в ресурсе самостоятельно собирать доказательства”.

Ранее финалист конкурса на руководителя САП Александр Клименко заявил, что антикоррупционная прокуратура при каденции Грищука стала неэффективной: “Фактически 50 прокуроров и 60 направленных в суд за год уголовных производств. Одно производство в год — это, мне кажется, не лучший показатель”.

Бюджет НАБУ - дело интересное

За последние 5 лет финансирование НАБУ увеличилось в полтора раза, с 857 млн грн до 1 млрд 327 млн грн. Только автопарк НАБУ обошелся украинцам в 105 млн грн, или около 4 млн долларов.

В то же время за последние 5 лет уровень доверия украинцев к НАБУ снизился вдвое (с 35% до 16%). Больше, чем НАБУ, украинцы доверяют всем другим правоохранительным органам: СБУ, прокуратуре и полиции.

В этом году истекают полномочия Артема Сытника, однако он будет исполнять свои обязанности до назначения нового директора. Сытник официально признан коррупционером и внесен в соответствующий государственный реестр. Кроме того, НАПК недавно проверило НАБУ и обвинило Сытника в нарушении антикоррупционного законодательства.

УНН



