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Общество / Армия

Силы украинской теробороны проведут учения с участием местного самоуправления

19:30, 26 янв 2022
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Силы украинской теробороны проведут учения с участием местного самоуправления

В феврале пройдут военные учения Сил территориальной обороны Украины. Об этом во время заседания правительства заявил министр обороны Алексей Резников. По его словам, в учениях также будут принимать участие главы РГА, ОГА и мэры городов.

"В феврале запланированы учения по региональному принципу с участием руководителей органов местной власти и самоуправления для того, чтобы отработать взаимодействие", – сказал он.
Также он отметил, во время учений по очереди будут собирать четыре региона – север, восток, юг и запад.
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По словам Резникова, во время учений глав областных администраций будут обучать, где разворачивать батальоны или бригады и как правильно нужно будет взаимодействовать с ВСУ.

В Киеве создают штаб территориальной обороны для подготовки отражения российского вторжения. Набор резервистов продолжается, на январь запланировано проведение командно-штабных учений.
На фоне этого даже возник конфликт между киевской властью и Минобороны. Глава ведомства Алексей Резников напомнил местным чиновникам, кто отвечает за оборону и военные действия.
Кроме того, 15 января силы территориальной обороны во всех пограничных областях Украины получили оружие. По всей стране оно будет роздано до февраля.
Напомним
Вблизи границ Украины Россия разместила 100-тысячную армию. Российское военные регулярно начали проводить военные учения вблизи наших границ. СМИ опубликовали карту мест дислокации российских войск. 12 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается выводить войска из четырех областей вблизи украинских границ.
В последние месяцы из разных источников поступает информация о том, что Россия активно перебрасывает войска и технику в приграничные с Украиной области, а также в Крым. Ситуация усугубляется тем, что такая военная активность выходит за рамки обычных учений и предполагает возможную подготовку РФ к масштабному вторжению в нашу страну.
Многие эксперты прогнозирует, что ухудшение ситуации может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах. Примечательно, но в этот период как раз завершатся XXIV зимние Олимпийские игры 2022 в Пекине.
Сегодня


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