"Поддержать"
Тренды:
Новости
Переговоры завершены: о чем договорились советники президентов четырех стран
На околоземную орбиту будут летать на многоразовом космическом самолете
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше ИНФОГРАФИКА
Важно: переговоры завершены, есть первые результаты. Дополняется
Коррупция зашкаливает: рейтинг Украины падает, Запад в недоумении
Силы украинской теробороны проведут учения с участием местного самоуправления
Поляки против "разрыва в европейской солидарности": Радослав Фогель о позиции Германии
Кофе и риск инсульта: новое исследование
Кандидаты стать астронавтами и полететь на Марс начинают подготовку
Хорватия решила определить место Украины: заявления Милановича и ответ Украины
Россия начала военные учения: мировая общественность обеспокоена
Бахмутский "Эней" не дождался: в Украине усилят господдержку для книжных магазинов
Если Россия признает ОРДЛО государствами - это будет нарушением Минских соглашений
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах ИНФОГРАФИКА
Сестра Тавернетты — кто она? PR
Все новости
Политика

Поляки против "разрыва в европейской солидарности": Радослав Фогель о позиции Германии

19:00, 26 янв 2022
113
Версия для печати

Поляки против "разрыва в европейской солидарности": Радослав Фогель о позиции Германии

Секретарь по международным делам и заместитель главы польской правящей партии Право и Справедливость (ПиС) Радослав Фогель назвал позицию Германии по поставкам оборонительного оружия Украине "разрывом в европейской солидарности". Это мнение прозвучало в интервью Польскому радио.

Фогель считает, что для снижения уровня эскалации Россия должна абсолютно убедиться в единстве Европы и союзников, в их решимости действовать с максимальной твердостью.
"Мы должны показать России, что ответ западного мира, НАТО и ЕС будет сильным и однозначным", – сказал он.
При этом замглавы ПиС отмечает, что в эту "однозначность" пока не вписывается решение Германии не продавать и не поставлять Украине оборонительное оружие. Фогель назвал такую позицию Берлина "разрывом в европейской солидарности".
Он считает, что на позицию Германии можно повлиять усилиями других союзников по НАТО.
Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас сказала, что "в Кремле понимают силу, и мы можем ее продемонстрировать, если будем единодушны как союзники и тверды в своих принципах".
Германия последовательно отказывается давать Украине оружие для защиты от российской агрессии и блокирует поставки Киеву вооружений через НАТО.
21 января 2022 года WSJ сообщил, что Германия не разрешает Эстонии поставить Украине оружие немецкого производства, которое есть у Таллина.
МИД Украины выразил послу Германии глубокое разочарование по поводу позиции правительства Германии о непредоставлении Украине оборонного вооружения.
22 января министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что Берлин пока не будет поставлять оружие Украине, но предоставит военный полевой госпиталь за 5,3 млн евро.
Liga.net


Подписывайтесь на аккаунт InfoKava.com в Twitter, Facebook или Telegram: в одной ленте новостей - все, что стоит знать о события в Украине и в мире о политике, бизнесе, культуре и экономике.
Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Риск умереть от COVID-19 у вакцинированных в десять раз меньший, уверяют в МОЗ
Риск умереть от COVID-19 у вакцинированных в десять раз меньший, уверяют в МОЗ
Зеленский "созрел": Порошенко объявлено подозрение в госизмене и создании ОПГ
Зеленский "созрел": Порошенко объявлено подозрение в госизмене и создании ОПГ
Мультимедиа
Смотреть еще
Политика / Финансы / Видео
24-01-2022, 20:00
Поддержка Украины продолжается: Еврокомиссия объявила о выделении нового пакета финансовой помощи
Поддержка Украины продолжается: Еврокомиссия объявила о выделении нового пакета финансовой помощи
Извержение Тонга: природа беспощаднее политиков, с ней не договоришься
Извержение Тонга: природа беспощаднее политиков, с ней не договоришься
Посадят ли сегодня Порошенко: день опасений и ожиданий. Тысячи людей ждут на улице
Посадят ли сегодня Порошенко: день опасений и ожиданий. Тысячи людей ждут на улице
Школьница из Херсона придумала гениальный метод очистки рек без вмешательства в экосистему
Школьница из Херсона придумала гениальный метод очистки рек без вмешательства в экосистему
Мы будем жить в умных летающих сферах, которые сами себя обеспечивают
Мы будем жить в умных летающих сферах, которые сами себя обеспечивают
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще