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Хорватия решила определить место Украины: заявления Милановича и ответ Украины

23:15, 25 янв 2022
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Хорватия решила определить место Украины: заявления Милановича и ответ Украины

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Украине не место в НАТО и в случае эскалации с Россией Загреб максимально дистанцируется от событий. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Милановича, которое цитирует хорватское издание Dnevnik.

“Украине не место в НАТО... Украина до сих пор остается одной из самых коррумпированных стран...", - заявил Миланович.

Отвечая на вопрос, как Хорватия отреагирует на ситуацию в Украине, Миланович сказал, что ничего общего с этим не будут иметь.

"Мы не имеем к этому никакого отношения и не будем иметь ничего, я гарантирую это. Хорватия не только не пошлет, но и в случае эскалации отзовет (из НАТО — ред.) всех, до последнего хорватского солдата. До последнего!” — пообещал президент.

По словам Милановича, он будет всеми силами препятствовать любому привлечению Хорватии к конфликту между РФ и Украиной.
В ответ МИД Украины требует публичного опровержения оскорбительных заявлений президента Хорватии Зорана Милановича и их неповторения в будущем. В дипведомство уже вызвали посла Хорватии, а кроме того посол Украины также осуществит соответствующий демарш в Загребе, передает МИД.
Как сообщили в дипведомстве, в МИД была приглашена госпожа посол Хорватии в Украине Аница Джамич, которой была доказана позиция о категорической неприемлемости сегодняшних заявлений Президента Хорватии Зорана Милановича в адрес украинского государства.

"Отмечено, что утверждения Зорана Милановича о событиях Революции Достоинства оскорбляют память украинцев и иностранцев, отдавших свои жизни ради европейского будущего Украины. Высказано глубокое разочарование высказываниями Президента Хорватии о членстве Украины в НАТО и неуместности помощи нашему государству на фоне российской агрессии. Подчеркнуто, что указанное особенно диссонирует с общечеловеческими ценностями, учитывая горький опыт войны хорватского народа", - говорится в заявлении МИД.

В ведомстве отметили, что хорватский президент продемонстрировал свое пренебрежительное отношение и неблагодарность за помощь, которую Украина и украинцы оказывали Хорватии во время ее борьбы за независимость, а также в борьбе с разрушительными пожарами в прошлом году. Но мы уверены, что эта неблагодарность является его личной чертой и не распространяется на хорватский народ, с которым нас объединяет дружба и взаимное уважение.

"Заявления Зорана Милановича ретранслируют нарративы российской пропаганды, не соответствуют последовательной официальной позиции Хорватии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, наносят ущерб двусторонним отношениям, а также подрывает единство ЕС и НАТО в условиях нынешних угроз безопасности в Европе. МИД Украины требует публичного опровержения этих оскорбительных заявлений Президента Хорватии и их неповторения в будущем. Посол Украины также осуществит соответствующий демарш в Загребе", - отметили в МИД.

Вместе с тем, Украина высоко ценит дружеские и партнерские отношения с Хорватией, которые успешно развиваются между правительствами двух государств, и рассчитывает на неизменную поддержку Хорватии, в частности на пути европейской и евроатлантической интеграции нашего государства, резюмировали в дипведосмтве.


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