Хорватия решила определить место Украины: заявления Милановича и ответ Украины

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Украине не место в НАТО и в случае эскалации с Россией Загреб максимально дистанцируется от событий. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Милановича, которое цитирует хорватское издание Dnevnik.
Отвечая на вопрос, как Хорватия отреагирует на ситуацию в Украине, Миланович сказал, что ничего общего с этим не будут иметь.
По словам Милановича, он будет всеми силами препятствовать любому привлечению Хорватии к конфликту между РФ и Украиной.
В ответ МИД Украины требует публичного опровержения оскорбительных заявлений президента Хорватии Зорана Милановича и их неповторения в будущем. В дипведомство уже вызвали посла Хорватии, а кроме того посол Украины также осуществит соответствующий демарш в Загребе, передает МИД.
Как сообщили в дипведомстве, в МИД была приглашена госпожа посол Хорватии в Украине Аница Джамич, которой была доказана позиция о категорической неприемлемости сегодняшних заявлений Президента Хорватии Зорана Милановича в адрес украинского государства.
В ведомстве отметили, что хорватский президент продемонстрировал свое пренебрежительное отношение и неблагодарность за помощь, которую Украина и украинцы оказывали Хорватии во время ее борьбы за независимость, а также в борьбе с разрушительными пожарами в прошлом году. Но мы уверены, что эта неблагодарность является его личной чертой и не распространяется на хорватский народ, с которым нас объединяет дружба и взаимное уважение.
Вместе с тем, Украина высоко ценит дружеские и партнерские отношения с Хорватией, которые успешно развиваются между правительствами двух государств, и рассчитывает на неизменную поддержку Хорватии, в частности на пути европейской и евроатлантической интеграции нашего государства, резюмировали в дипведосмтве.