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Россия начала военные учения: мировая общественность обеспокоена

23:00, 25 янв 2022
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Россия начала военные учения: мировая общественность обеспокоена

Россия приступила к проверке боеготовности Южного округа с участием Черноморского флота и Каспийской флотилии. Очередные учения начались на фоне обострения ситуации вокруг Украины.

“По плану проверки ряд соединений и воинских частей приступил к совершению маршей комбинированным способом на общевойсковые полигоны, расположенные на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации, для выполнения учебно-боевых задач”, — передают СМИ.
Отмечается, что в проверке задействованы более 6 тыс. военнослужащих. Учения проходят в Южном военном округе, с участием Черноморского флота и Каспийской флотилии. В ходе учений военные проведут учебные стрельбы. Минобороны России проверит способность командиров соединений и батальонных тактических групп организовать взаимодействие между разными видами войск.
Кроме того, сообщается о продолжении переброски сил в Беларусь.
Как сообщал УНН, российские многоцелевые сверхманевренные истребители Су - 35С вылетели в Беларусь для участия в совместных учениях "Союзная решимость-2022". Экипажи отработают полеты на максимальную дальность, посадку на белорусские аэродромы, а также подготовку к повторным вылетов.
Кроме того, Россия направила два дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 в Беларусь для участия в военных учениях в следующем месяце.
На этой неделе российские военные и военная техника начали прибывать в Беларусь для участия в учениях "Союзная решимость-2022", которые пройдут у западной границы республики с членами НАТО Польшей и Литвой, а также у ее южного фланга с Украиной.
Западные державы опасаются, что это Россия, сосредоточившая десятки тысяч военнослужащих на границе с Украиной, планирует новое нападение на Украину, в которую она вторглась в 2014 году.
Россия опровергает такие планы. Литва также заявила, что наращивание российских войск создает угрозу ее безопасности.
УНН


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