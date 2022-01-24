Украина космическая: на побережье Черного моря построят космодром

Соответствующую территорию для украинского космодрома уже нашли на административной границе Одесской и Николаевской областей, рассказали журналистам участники учредительной конференции Всеукраинского объединения инновационно-космических кластеров – глава Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий и руководитель Национального центра управления и испытаний космических средств Владимир Присяжный.

Говорилось, что украинский космодром можно создать на побережье Черного моря: соответствующую территорию уже нашли на административной границе Одесской и Николаевской областей. Однако строительство стратегического объекта требует согласования в соседней Турции – из-за риска падения второй ступени ракеты-носителя на ее территорию.

«Космодром в Украине не строили, потому что наша территория густо заселена. А при сооружении такого объекта должны были раньше соблюдаться определенные требования. В частности, необходима безлюдная территория – не менее 500 км под трассой полетов ракет-носителей и важных народнохозяйственных объектов по 200 км в обе стороны от этой трассы», – отметил Гриневецкий.

Со своей стороны, глава управления Днепропетровского космического кластера Евгений Рокитский уточнил, что уже существуют технологии, позволяющие запускать ракеты-носители без необходимости в зоне отчуждения благодаря управляемому возвращению.

«Специалисты ракетных технологий, в том числе в Украине, уже создают ракеты-носители с поворотными степенями, что снимает вопрос о зонах отчуждения. То есть речь идет об управляемом возвращении первой-второй степени ракет. Например, в Великобритании недавно анонсировали создание семи космопортов на своей территории, недалеко от города Эдинбурга, уже инвестировали средства в реализацию этих проектов», - сказал Рокитский.

По его словам, этот и другие факты свидетельствуют, что при применении современных технологий можно запускать ракеты-носители с небольших территорий, не причиняя вреда окружающей среде.

Также участники конференции отмечали, что есть возможность договариваться о пусках украинских ракет-носителей с территорий Канады или Австралии, а также возможные морские или воздушные старты.

Как сообщалось, 20 января в Одессе состоялась учредительная конференция представителей региональных инновационно-космических кластеров "Причерноморский", "Полесье", "Слобожанщина" и Днепровского космического кластера, на которой создано Всеукраинское объединение инновационно-космических кластеров.

Участники конференции избрали президентом Всеукраинского объединения инновационно-космических кластеров народного депутата Украины Сергея Таруту, вице-президентом – Сергея Гриневецкого, председателем объединения – Евгения Рокитского. Наблюдательный совет объединения возглавил заместитель городского головы Одессы Павел Вугельман.

УкрИнформ



