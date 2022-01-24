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Ось Британия-Польша-Украина против российской агрессии

23:50, 24 янв 2022
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Ось Британия-Польша-Украина против российской агрессии

Великобритания анонсировала создание нового союза с Польшей и Украиной. На такой шаг официальный Лондон готов пойти из-за угрозы российской агрессии на украинской территории. Об этом во время выступления в Институте Лоуи сообщила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Инициатива создания альянса принадлежит именно Лондону.

Глава МИД считает, что сотрудничество стран поможет защитить свободу и демократию в Восточной Европе. Также Британия готовит новый пакет поддержки Украины – речь идет об оборонительном вооружении.
Мы работаем с нашими партнерами над мерами влияния, направленными на российский финансовый сектор и физических лиц. Мы также укрепляем наше партнерство после переговоров в Лондоне в декабре – и мы способствуем новым трехсторонним связям с Польшей и Украиной,
– сообщили в пресс-службе британского правительства.
Министр обратилась ко всем союзникам, она призвала активизироваться и продолжить поддержку Украины и влиять на Россию для деэскалации.
В МИД Британии уверены, что существует угроза целому миру
Трасс уверена, что происходящее в Восточной Европе имеет важное значение для всего мира. Угрозы не являются региональными.
Позиция Британии относительно возможной агрессии России:
Ранее СМИ сообщили, что Британия направила в Украину 30 военных из элитных подразделений.
В МИД Британии сравнивали возможное наступление России в Украину с советским вторжением в Афганистан. Дипломаты говорят, что атака россиян может привести к большим потерям. 

 

Также в Минобороны Великобритании заявляли, что Лондон готов увеличить военную помощь Киеву. Речь идет прежде всего о поставках оружия.
Правительство Великобритании


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