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Львовянка Ульяна Рачинская стала чемпионкой Украины по легкой атлетике

23:00, 24 янв 2022
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Львовянка Ульяна Рачинская стала чемпионкой Украины по легкой атлетике

В Сумах прошел чемпионат Украины по легкой атлетике среди юниоров. Львовщину на соревнованиях по поддержке управления молодежи и спорта Львовской ОГА представили 11 спортсменов. Легкоатлетам удалось добыть в борьбе 4 медали, две из которых - золотые.

Чемпионкой Украины на дистанции 1500 м с результатом 4.29,91 стала спортсменка Детско-юношеской спортивной школы им. А. Демьянюка Ульяна Рачинская (на фото).
Титул чемпионки также добыла в борьбе ученица Специализированной спортивной школы олимпийского резерва «Веслярик» Алина Листунова в прыжке в длину с результатом 5м 91см.
В феврале девушки представят Украину на соревнованиях в Сербии.
Вицечемпионкой в ​​спортивной ходьбе на 5 км стала воспитанница Буской детско-юношеской спортивной школы Виктория Дижак с результатом 24.48,89.
Бронзовым призером в прыжке в высоту стала Мария Алейникова с результатом 1м 73 см.
Близким к медали был Даниил Игнатов, на дистанциях 1500 м и 800 м показал четвертый результат.
DailyLviv


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