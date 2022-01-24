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Находка живого рифа в «сумеречной зоне» океана дает надежду морским экосистемам
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Находка живого рифа в «сумеречной зоне» океана дает надежду морским экосистемам

22:30, 24 янв 2022
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Находка живого рифа в «сумеречной зоне» океана дает надежду морским экосистемам

Ученые надеются, что недавно обнаруженный коралловый риф у побережья Таити может доказать, что в глубинах океана может быть больше экосистем, которые не пострадали от загрязнения и глобального потепления.

Большинство кораллов обитают на глубине более 25 м, где они получают большую часть солнечного света, необходимого им для размножения. Но этот огромный риф, обнаруженный во Французской Полинезии группой ученых ЮНЕСКО, простирается на глубину от 30 до 70 метров — в так называемой «сумеречной зоне» океана.
Джулиан Барбьер из ЮНЕСКО сказал Sky News: «За последние 70 лет мы потеряли около половины наших коралловых рифов. Эта находка - действительно то, что заставляет вас мечтать — заставляет вас понять сокровища и красоту морской среды и надеяться, что экосистемы океана более устойчивы к изменениям климата».
После 200 часов погружений команда измерила длину рифа в 3 км и ширину до 65 м, при этом некоторые отдельные кораллы достигают 2 м в поперечнике. Это делает его одним из крупнейших рифов, когда-либо обнаруженных на этих глубинах. Это также предполагает, что по всему миру может быть расположено больше нетронутых рифов.
«Коралловые рифы очень важны для здоровья океана — мы знаем, что в них обитает около 25% всех видов, которые мы находим в морской среде», — сказал г-н Барбьер. - «Рифы также являются местом, где мы потенциально можем найти новые лекарства. Мы получаем все больше и больше лекарств из морских организмов, особенно для лечения рака и артрита. Они также защищают местные сообщества от штормов и цунами и приносят большой доход от туризма».
В ближайшие месяцы запланированы дальнейшие погружения для исследования рифа и его обитателей.
В настоящее время нанесено на карту только около 20% мирового морского дна, а это означает, что мы знаем больше о поверхности Луны, чем о глубинах океана.
Межправительственный океанографический комитет, входящий в состав ЮНЕСКО, в настоящее время работает с другими организациями и правительствами, чтобы попытаться завершить картографирование морского дна к 2030 году.
Sky News


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