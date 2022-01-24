Путин ищет своего человека на пост президента Украины, говорят - выбрал Мураева

Министерство иностранных дел Великобритании заявляет, что правительство России планирует привести к власти в Украине пророссийского лидера, поскольку они рассматривают возможность нового вторжения и последующей оккупации украинской территории. Как потенциальный кандидат рассматривается экснардеп от Партии регионов и оппозиционного блока Евгений Мураев, говорится в пресс-релизе ведомства.

"У нас есть информация, указывающая, что российское правительство собирается поставить в Киеве пророссийского лидера, поскольку оно рассматривает возможность вторжения и оккупации Украины. В качестве потенциального кандидата рассматривается Мураев", – говорится в заявлении МИД.

По данным Британии, российские спецслужбы поддерживают связь со многими бывшими украинскими политиками, в частности, бывшим первым вице-премьером (2012-2014) Сергеем Арбузовым, экс-главой АП Януковича Андреем Клюевым, экс-замсекретаря СНБО Владимиром Сивковичем и экс-премьером (2010-2014) Николаем Азаровым. "У некоторых из них есть контакты с российскими разведчиками, которые сейчас участвуют в планировании нападения на Украину", – отмечают в МИД.

"Опубликованная информация проливает свет на масштабы российской деятельности, направленной на подрыв Украины, и дает представление о мышлении Кремля. Россия должна снизить эскалацию, положить конец своим кампаниям агрессии и дезинформации и пойти по пути дипломатии", – сказала глава МИД Британии Элизабет Трасс, также напомнив, что любая агрессия против Украині станет "крупной стратегической ошибкой" РФ и повлечет за собой "серьезные издержки".

"Позиция Великобритании по Украине также ясна. Мы безоговорочно поддерживаем ее суверенитет и территориальную целостность в пределах международно признанных границ, включая Крым. Украина – независимая, суверенная страна", – резюмировала британский министр.

Напомним: 16 января 2014 года, во время Евромайдана, Мураев голосовал за "диктаторские законы", которые спровоцировали эскалацию протестов. После победы революции Мураев называл ее "госпереворотом", а российско-украинскую войну на Донбассе – "гражданским конфликтом". В декабре 2020-го он оправдывал появление в эфире своего телеканала одного из главарей боевиков ЛНР Родиона Мирошника. Несмотря на множество приговоров боевикам по статье о терроризме и постановление Верховной Рады, Мураев считает, что ДНР/ЛНР – это не пророссийские террористические организации.

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Источники, информированные о разведывательных данных, подтвердили, что США владеют подобными Великобритании данными о планах Кремля "по установлению дружественного правительства" в Киеве.

Отмечается, что источник, проинформированный об американской и британской разведке, подтвердил, что у США есть такие же доказательства, как и у Великобритании, относительно заговора России по установлению "дружественного правительства" в Украине.

“Да, мы видели разведданные о том, что Россия ищет способы свести к минимуму затянувшуюся войну. Это включает в себя такие вещи, как установление дружественного правительства и использование своих шпионских агентств для разжигания инакомыслия”, — заявил источник.

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Россия назвала "дезинформацией и провокационной деятельностью" заявление Британии о том, что Кремль планирует привести к власти в Украине пророссийского лидера. Сообщение МИД РФ опубликовал в Telegram.

«Распространённая МИД Британии дезинформация — ещё одно свидетельство того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряжённости вокруг Украины», - говорится в сообщении.

Также, они заявили, что МИД Британии якобы должно "прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига".

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал заявление Министерства иностранных дел Британии о том, что Россия планирует поставить в Киеве «пророссийского лидера» и рассматривает для этого кандидатуру экс-нардепа Евгения Мураева

МИД Великобритании: Россия планирует поставить в Киеве «пророссийского лидера» и рассматривает для этого кандидатуру экс-нардепа МураеваМИД Великобритании: Россия планирует поставить в Киеве «пророссийского лидера» и рассматривает для этого кандидатуру экс-нардепа Мураева. По словам Подоляка, Россия по-прежнему поддерживает «незначительные фигуры».

Подоляк признал, что среди украинцев есть сомнения в том, является ли Мураев «слишком бессмысленной фигурой», чтобы Кремль выбрал его для «руководства Украиной». Но Подоляк добавил, что Россия и раньше поддерживала «незначительные фигуры на руководящих должностях оккупированных Крыма и Донбасса». Поэтому, по словам Подоляка, к сообщениям о Мураеве как вероятном «пророссийском лидере» в Киеве следует относиться «максимально серьезно».

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Бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев счел непрофессиональной информацию МИД Великобритании о том, что его «назначили» лидером «марионеточного режима» в Киеве.

Он назвал эту информацию глупостью и отметил, что надеется на извинения. Мураев напомнил, что он находится под санкциями, ему запрещен въезд в Россию, и указал, что у него нет никаких активов в РФ, да и в целом его взгляд на развитие Украины отличается от российского видения.

InfoKava за матеріалами ЗМІ



