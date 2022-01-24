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Российская угроза: НАТО укрепляет восточный фланг

20:30, 24 янв 2022
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Российская угроза: НАТО укрепляет восточный фланг

Союзники по НАТО приводят свои силы в состояние готовности и направляют дополнительные корабли и реактивные самолеты в места дислокации в Восточной Европе, укрепляя сдерживание и оборону в условиях, когда Россия продолжает наращивать свои военные силы в Украине и вокруг нее. Об этом сказано в распространенном в понедельник пресс-релизе Альянса.

"Я приветствую союзников, предоставляющих дополнительные силы НАТО. НАТО будет продолжать принимать все необходимые меры для защиты и обороны всех союзников, в том числе путем усиления восточной части Альянса. Мы всегда будем реагировать на любое ухудшение условий нашей безопасности, в том числе путем укрепления нашей коллективной обороны", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Сообщается, что за последние дни ряд союзников сделали заявления о текущем или предстоящем развертывании дополнительных.
Так, Дания направляет фрегат в Балтийское море и собирается направить четыре истребителя F-16 в Литву для поддержки миссии НАТО по охране воздушного пространства в регионе.
Испания направляет корабли, которые присоединятся к военно-морским силам НАТО, и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию. Франция выразила готовность направить силы в Румынию под командованием НАТО.
Нидерланды с апреля направляют два истребителя F-35 в Болгарию для поддержки воздушно-полицейской деятельности НАТО в регионе, а также приводят в готовность корабль и наземные подразделения для Сил реагирования НАТО. Соединенные Штаты также дали понять, что рассматривают возможность увеличения своего военного присутствия в восточной части Альянса.
НАТО является оборонительным альянсом. В ответ на незаконную аннексию Россией Крыма в 2014 году НАТО усилило свое присутствие в восточной части Альянса, в том числе с помощью четырех многонациональных боевых групп в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.
Эти подразделения, возглавляемые Великобританией, Канадой, Германией и США соответственно, являются многонациональными и боеспособными. Их присутствие дает понять, что нападение на одного союзника будет рассматриваться как нападение на весь Альянс. До 2014 года в восточной части Альянса не было сил НАТО.
Россия на фоне военного наращивания вблизи украинских границ направила США и НАТО предложения по безопасности в Европе 17 декабря. Требования Москвы включают запрет вступления Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращения военных учений вблизи ее границ.
Кроме того, позднее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что так называемые гарантии безопасности, которых требует Россия, предусматривают возвращение НАТО к конфигурации 1997 года. Это предполагает вывод сил Альянса с территории Болгарии и Румынии, которые в то время не были членами НАТО, сказал Лавров.
Болгария и Румыния уже ответили на эти заявления. Они заявили, что будут сами решать, что делать и с кем вступать в союзы.
Пресс-релиз Альянса


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