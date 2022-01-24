"Поддержать"
Тренды:
Новости
Ось Британия-Польша-Украина против российской агрессии
Украина космическая: на побережье Черного моря построят космодром
Львовянка Ульяна Рачинская стала чемпионкой Украины по легкой атлетике
Находка живого рифа в «сумеречной зоне» океана дает надежду морским экосистемам
Путин ищет своего человека на пост президента Украины, говорят - выбрал Мураева
Футзал: сборная Украины разгромила команду Сербии в ЕВРО-2022
Новые блюда для новой школы: Клопотенко разрабатывает меню для школьных столовых
Российская угроза: НАТО укрепляет восточный фланг
Поддержка Украины продолжается: Еврокомиссия объявила о выделении нового пакета финансовой помощи
Заявление ЕС о европейской безопасности: понятию "сфер влияния" нет места в 21-м веке
Кулеба поддержал предложение Эрдогана о встрече Зеленского и Путина в Турции
Главу ВМС Германии Шёнбаха отправили в отставку после слов о "российском Крыме"
Раунд переговоров, который может стать последним
Газовый кризис: Шмыгаль, Витренко и Фирташ устроили настоящий бардак с ценами и тарифами
Территориальная оборона: "слуг народа" обязывают поторопиться с разворачиванием бригад
Все новости
Политика / Финансы / Видео

Поддержка Украины продолжается: Еврокомиссия объявила о выделении нового пакета финансовой помощи

20:00, 24 янв 2022
50
Версия для печати

Поддержка Украины продолжается: Еврокомиссия объявила о выделении нового пакета финансовой помощи

Европейская комиссия намерена выделить новый пакет финансовой помощи для поддержки Украины. Об этом заявила в понедельник глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня я объявляю о новом пакете финансовой помощи стране, состоящем как из экстренных кредитов, так и из грантов. Во-первых, Комиссия предлагает новый пакет чрезвычайной макрофинансовой помощи (МФП) в размере 1,2 млрд евро", - заявила фон дер Ляйен.
Этот пакет, по словам главы ЕК, поможет Украине удовлетворить свои потребности в финансировании на фоне конфликта. Еврокомиссия рассчитывает, что Совет и Европейский парламент примут этот чрезвычайный пакет как можно скорее.
"Затем мы приступим к быстрой выплате первого транша в размере 600 миллионов евро. Кроме того, мы скоро начнем работу над второй, более долгосрочной программой МФП для поддержки усилий по модернизации страны. Во-вторых, в этом году Комиссия почти удвоит двустороннюю помощь Украине в виде грантов: будет выделено еще 120 млн евро. Эта поддержка укрепит усилия Украины по государственному строительству и повышению устойчивости", - сказала фон дер Ляйен.
Кроме того, Еврокомиссия продолжит инвестировать в будущее Украины благодаря инвестиционному плану для страны, сообщила глава ЕК. Этот план, по ее словам, направлен на привлечение инвестиций в размере более 6 миллиардов евро.
"Позвольте мне еще раз прояснить: Украина — свободная и суверенная страна. Она делает свой собственный выбор. ЕС будет и впредь стоять на ее стороне", - подчеркнула европейский лидер.
На прошлой неделе Президент Владимир Зеленский обсудил с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен ситуацию вокруг Украины и вопросы энергетической безопасности.
По данным пресс-службы Президента, Зеленский "поблагодарил президента Еврокомиссии за финансовую поддержку, которую ЕС оказывает Украине. Были обсуждены направления ее расширения".

УНН


Подписывайтесь на аккаунт InfoKava.com в Twitter, Facebook или Telegram: в одной ленте новостей - все, что стоит знать о события в Украине и в мире о политике, бизнесе, культуре и экономике.
Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Риск умереть от COVID-19 у вакцинированных в десять раз меньший, уверяют в МОЗ
Риск умереть от COVID-19 у вакцинированных в десять раз меньший, уверяют в МОЗ
Зеленский "созрел": Порошенко объявлено подозрение в госизмене и создании ОПГ
Зеленский "созрел": Порошенко объявлено подозрение в госизмене и создании ОПГ
Борьба с коррупцией: Зе обещаний не выполнил, считают граждане Украины
Борьба с коррупцией: Зе обещаний не выполнил, считают граждане Украины
В мире нарастает кризис: инфляция ведущих экономик достигла исторических максимумов
В мире нарастает кризис: инфляция ведущих экономик достигла исторических максимумов
Мультимедиа
Смотреть еще
Политика / Финансы / Видео
Вчера, 20:00
Поддержка Украины продолжается: Еврокомиссия объявила о выделении нового пакета финансовой помощи
Поддержка Украины продолжается: Еврокомиссия объявила о выделении нового пакета финансовой помощи
Извержение Тонга: природа беспощаднее политиков, с ней не договоришься
Извержение Тонга: природа беспощаднее политиков, с ней не договоришься
Посадят ли сегодня Порошенко: день опасений и ожиданий. Тысячи людей ждут на улице
Посадят ли сегодня Порошенко: день опасений и ожиданий. Тысячи людей ждут на улице
Школьница из Херсона придумала гениальный метод очистки рек без вмешательства в экосистему
Школьница из Херсона придумала гениальный метод очистки рек без вмешательства в экосистему
Мы будем жить в умных летающих сферах, которые сами себя обеспечивают
Мы будем жить в умных летающих сферах, которые сами себя обеспечивают
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще