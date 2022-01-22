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Политика / Германия / Скандал

Главу ВМС Германии Шёнбаха отправили в отставку после слов о "российском Крыме"

23:34, 22 янв 2022
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Главу ВМС Германии Шёнбаха отправили в отставку после слов о "российском Крыме"

Глава Военно-Морских Сил Германии Кай-Ахим Шёнбах был вынужден покинуть свой пост после дипломатического кризиса, возникшего из-за его слов о том, что Крым -российский, и не будет возвращён никогда.

Несмотря на то, что вице-адмирал попытался представить высказанные им слова как личное мнение, в Европе их расценили как вызов всем демократическим силам, которые пытаются предотвратить войну, которой угрожает Путин Украине и сбавить уровень напряжённости, сложившийся в последнее время в европейском регионе.

Виеце-адмирал немедленно столкнулся с последствиями и вынужден был написать заявление об отставке.

"Глава ВМС Германии Кай-Ахим Шёнбах покидает свой пост. Вице-адмирал, очевидно, хочет освободить свой кабинет сегодня и уйти на пенсию. Министр обороны Кристина Ламбрехт и генеральный инспектор Эберхард Цорн приняли его отставку",

сообщает BILD.

Опубликован соответствующий пресс-релиз.

Преемник уже выбран: контр-адмирал Ян Кристиан Каак, бывший заместитель Шёнбаха и командующий флотом и силами поддержки.

Каак, родившийся в Шлезвиг-Гольштейне, имеет серьёзный послужной список в бундесвере. В 2016 году он возглавил силы операции "Аталанта" в качестве командующего силами - эта миссия служит для защиты поставок гуманитарной помощи в Сомали и борьбы с пиратством.

Напомним, уже экс-глава Военно-морских сил Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах высказал мнение, что "Крым никогда не вернется в состав Украины". В ответ МИД Украины потребовал опровергнуть эти слова и заявил, что они подрывают суверенитет и территориальную целостность государства, а также "усилия по деэскалации ситуации в сфере безопасности в Европе".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также выразил разочарование из-за решения ФРГ не поставлять оружие Украине. Он поблагодарил Берлин за поддержку и дипломатические усилия по урегулированию украинского кризиса, которые страна прилагала начиная с 2014 года, но подчеркнул, что нынешние заявления Германии идут с ними "вразрез".


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