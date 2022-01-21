Территориальная оборона: "слуг народа" обязывают поторопиться с разворачиванием бригад

Народных депутатов от "Слуги народа" обяжут коммуницировать с громадами, на территориях которых будут разворачиваться бригады территориальной обороны. Это один из вопросов, который поднимут народные депутаты на заседании фракции монобольшинства. Об этом рассказала заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

“Очень важный вопрос, который мы планируем обсудить - это создание и развертывание территориальной обороны. Сейчас разворачиваются бригады, батальоны по всей территории Украины. Мы хотим подключить народных депутатов к коммуникационному процессу", - рассказала Кравчук.

Она отметила, что планируется привлечь для лучшей коммуникации прежде всего депутатов, которые работают на округах. В их обязанности будет входить информирование и коммуникация с населением в случаях трудностей в выборе громады, которая будет размещать тот или иной батальон.

“Мы пригласили руководителя территориальной обороны (бригадного генерала), и, собственно, сможем задать ему вопрос - как будет происходить этот процесс, какие сроки, и что они будут делать в случае вторжения. Это будет достаточно практический разговор", - добавила Кравчук.

Не все гладко

Оказалось, что жители некоторых сел и громад выступают против развертывания систем территориальной обороны.

Сейчас известно, что жители Большого Глыбочка отказали двум подразделениям Сил территориальной обороны в размещении на территории села, потому что это, по их мнению, создаст опасность для местных.

Именно поэтому необходимо более активно работать с населением страны и разъяснять Закон.

Напомним

Ранее в Министерстве обороны Украины анонсировали развертывание системы территориальной обороны, которое будет происходить в три этапа. Отмечалось, что в составе Сил территориальной обороны ускоряется формирование 25 бригад (один регион - одна бригада), которые будут объединять более 150 батальонов (один батальон на район).

После первых двух этапов, а именно - формирование штата мирного времени и резерва для особого периода, на третьем этапе развертывания будет рассматриваться вопрос о необходимости создания в небольших населенных пунктах добровольческих формирований территориальных громад.

УНН



