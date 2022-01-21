Польша, на фоне угроз и политических кризисов, самый надежный друг Украины в Европе

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Польшщу встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. Дуда принял Зеленского в государственной резиденции "Висла". Обсудили ситуацию в сфере безопасности, устранение препятствий в транспортной сфере и усиление энергетического взаимодействия.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Продолжаются продуктивные переговоры с моим другом Анджеем Дудой. Обсудили проблемы безопасности, устранение препятствий в транспортной сфере, усиление энергетического взаимодействия", - написал он.

По словам Зеленского, лидеры государств определили дальнейший график встреч.

Лидеры Польши и Украины проведут ряд встреч в формате "с глазу на глаз", а также - в широком составе, и обсудят "весь спектр важных для обеих стран вопросов и общих вызовов".

В Офисе президента подчеркнули, что основной темой остается вопрос безопасности.

УНИАН



