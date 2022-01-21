"Поддержать"
Тренды:
Новости
Газовый кризис: Шмыгаль, Витренко и Фирташ устроили настоящий бардак с ценами и тарифами
Территориальная оборона: "слуг народа" обязывают поторопиться с разворачиванием бригад
АвтоКрАЗ после длительного перерыва получил заказы и начал поставки техники для ВСУ
Польша, на фоне угроз и политических кризисов, самый надежный друг Украины в Европе
Январские морозы и снегопады накрывают Украину, непогода идет с запада на восток
«Это не учения»: родные российских военных о переброске войск к границе с Украиной
Денисова: 130 граждан Украины незаконно находятся в заключении в РФ и оккупированном Крыму
Премьер-министр Украины уверен, что энергосистема Украины работает стабильно
Помощь Запада: какое оружие получает Украина и поможет ли оно остановить Россию
Очередная волна COVID-19 в Украине: за сутки - 18 479
Госсекретарь США Энтони Блинкен завершил визит в Киев и подвел итоги
Извержение Тонга: природа беспощаднее политиков, с ней не договоришься
Приложение "Дия" обещают оставить бесплатным для пользователей. Но не для всех
Порошенко на свободе под личное обязательство, возможно, повлиял Блинкен
Посадят ли сегодня Порошенко: день опасений и ожиданий. Тысячи людей ждут на улице
Все новости
Политика / Главные новости

Польша, на фоне угроз и политических кризисов, самый надежный друг Украины в Европе

19:30, 21 янв 2022
102
Версия для печати

Польша, на фоне угроз и политических кризисов, самый надежный друг Украины в Европе

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Польшщу встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. Дуда принял Зеленского в государственной резиденции "Висла". Обсудили ситуацию в сфере безопасности, устранение препятствий в транспортной сфере и усиление энергетического взаимодействия.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter. 
"Продолжаются продуктивные переговоры с моим другом Анджеем Дудой. Обсудили проблемы безопасности, устранение препятствий в транспортной сфере, усиление энергетического взаимодействия", - написал он.
По словам Зеленского, лидеры государств определили дальнейший график встреч.
Лидеры Польши и Украины проведут ряд встреч в формате "с глазу на глаз", а также - в широком составе, и обсудят "весь спектр важных для обеих стран вопросов и общих вызовов".
В Офисе президента подчеркнули, что основной темой остается вопрос безопасности.
УНИАН


Подписывайтесь на аккаунт InfoKava.com в Twitter, Facebook или Telegram: в одной ленте новостей - все, что стоит знать о события в Украине и в мире о политике, бизнесе, культуре и экономике.
Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Риск умереть от COVID-19 у вакцинированных в десять раз меньший, уверяют в МОЗ
Риск умереть от COVID-19 у вакцинированных в десять раз меньший, уверяют в МОЗ
Зеленский "созрел": Порошенко объявлено подозрение в госизмене и создании ОПГ
Зеленский "созрел": Порошенко объявлено подозрение в госизмене и создании ОПГ
Борьба с коррупцией: Зе обещаний не выполнил, считают граждане Украины
Борьба с коррупцией: Зе обещаний не выполнил, считают граждане Украины
В мире нарастает кризис: инфляция ведущих экономик достигла исторических максимумов
В мире нарастает кризис: инфляция ведущих экономик достигла исторических максимумов
Мультимедиа
Смотреть еще
Общество / Природа / Главные новости / Фото
20-01-2022, 21:09
Извержение Тонга: природа беспощаднее политиков, с ней не договоришься
Извержение Тонга: природа беспощаднее политиков, с ней не договоришься
Посадят ли сегодня Порошенко: день опасений и ожиданий. Тысячи людей ждут на улице
Посадят ли сегодня Порошенко: день опасений и ожиданий. Тысячи людей ждут на улице
Школьница из Херсона придумала гениальный метод очистки рек без вмешательства в экосистему
Школьница из Херсона придумала гениальный метод очистки рек без вмешательства в экосистему
Мы будем жить в умных летающих сферах, которые сами себя обеспечивают
Мы будем жить в умных летающих сферах, которые сами себя обеспечивают
Семь сестёр: установлена самая древняя легенда, её рассказывали 100 тысяч лет назад
Семь сестёр: установлена самая древняя легенда, её рассказывали 100 тысяч лет назад
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще