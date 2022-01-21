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Январские морозы и снегопады накрывают Украину, непогода идет с запада на восток

19:00, 21 янв 2022
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Январские морозы и снегопады накрывают Украину, непогода идет с запада на восток

На территорию Украины надвигаются затяжные снегопады, которые охватят большинство западных областей страны, а потом снегопад будет продвигаться с запада на восток. Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на данные Украинского гидрометеорологического центра. 

По данным метеорологов, снегопад начнется на северо- и юго-западе Украины, накроет Закарпатье, Львовскую, Тернопольскую, Луцкую, Черновицкую и Винницкую области. Наиболее обильные осадки ожидаются в центральной части Украины от Кропивницкого до Сумской области. 
Далее атмосферный фронт сместится на восток и снегопады накроют центр и восток страны, включая Харьковскую, Полтавскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области. 
На Юге в течение двух ближайших суток осадки будут минимальными. Ближе к вечеру 21 января, ожидается снег на западе и севере Украины, а также на юго-востоке. Температура воздуха на большей части страны отметится умеренными морозами -3...-1, с понижением ночной температуры до -7...-4. 

Диалог.UA


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