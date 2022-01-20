Очередная волна COVID-19 в Украине: за сутки - 18 479

В Украине зафиксировано уже 3,79 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 19 января, - почти 18,5 тысячи, самый большой показатель с начала января. Об этом сообщает Минздрав Украины.

"За сутки 19 января в Украине зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев коронаврусной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.

Также за прошедшие сутки:

госпитализировано - 2 151 человек;

летальных случаев - 131;

выздоровело - 4 446 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 3 799 382 лица;

выздоровело - 3 571 782 лица;

летальных случаев - 98 843;

проведено ПЦР-тестов - 17 332 435.

Из заболевших за прошедшие сутки: детей - 2044, медработников - 492.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированная в Ивано-Франковской (2777), Львовской (1440) областях, городе Киев (1409), Тернопольской (1145) и Сумской (1137) областях.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 16-м - по количеству смертей от COVID-19.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю - 20 сентября. Основная особенность новых правил - на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения в частности "красной" зоны. Сертификаты есть двух видов - "желтые" и "зеленые".

20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в "желтую" зону карантина с 23 сентября. Позже в "красную" зону перешли 18 областей и Киев.

С 6 декабря вступили в силу новые карантинные правила, предусматривающие усиление ограничений в “желтых” зонах. Так, посещение массовых мероприятий, работа кинотеатров, театров, заведений общественного питания и спортзалов будет разрешена только при наличии в 100% коллективов и посетителей по крайней мере одной дозы прививки, отрицательного теста или сертификата о выздоровлении.

С 30 декабря все области - в "желтой" зоне.