Госсекретарь США Энтони Блинкен завершил визит в Киев и подвел итоги

Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что президент США попросил его приехать в Киев в подтверждение обязательств Вашингтона перед Украиной. Он считает, что переговоры в Киеве завершились успешно. Далее Блинкен направляется в Германию, где намерен встретиться с главой МИД страны Анналеной Бербок. А после госсекретарь США встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Подводя итог встреч в Украине, Блинкен сообщил, что рассказал Зеленскому о переговорах между США и РФ, которые состоялись на прошлой неделе: «Подчеркнул - ничего об Украине без Украины. Я приветствую приверженность Украины мирному урегулированию и призываю Россию рассматривать дипломатию как единственно возможный путь вперед».
Блинкен также сообщил, что не везет в Женеву на встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности.
Среди прочего Блинкен призвал комиссию по отбору руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) поскорее завершить отбор.
Он также подчеркнул, что одна из давних целей РФ это "посеять разногласия в Украине, чтобы украинцам было сложнее работать вместе, реализовать свои демократические амбиции".
Также Энтони Блинкен отметил, что Вашингтон передаст Киеву больше оборонной помощи в ближайшие недели. Это подтвердил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он сказал на брифинге в четверг, что США выделяют Украине дополнительные 200 миллионов долларов помощи в области безопасности.
Напомним
США надеются, что Россия будет придерживаться дипломатического подхода для разрешения кризиса на границе с Украиной, заявил 19 января на встрече с американскими дипломатами в Киеве госсекретарь США Энтони Блинкен. Именно об этом он собирается говорить с главой российского МИД Сергеем Лавровым на встрече 21 января.
По словам Блинкена, наращивание российских войск на границе с Украиной означает, что Москва может в кратчайшие сроки отдать приказ о вторжении. Госсекретарь выразил надежду, что президент России Владимир Путин изберет мирный путь.
Ранее в интервью Мирославе Гонгадзе Блинкен обозначил приоритеты в случае агрессии РФ против Украины:
- мощные экономические санкции против РФ;
- военная помощь Украине;
- усиление обороны НАТО на восточном фланге.
УНН