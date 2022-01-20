Госсекретарь США Энтони Блинкен завершил визит в Киев и подвел итоги

Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что президент США попросил его приехать в Киев в подтверждение обязательств Вашингтона перед Украиной. Он считает, что переговоры в Киеве завершились успешно. Далее Блинкен направляется в Германию, где намерен встретиться с главой МИД страны Анналеной Бербок. А после госсекретарь США встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

“Завершил продуктивную поездку в Киев, где я подтвердил нашу непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Соединенные Штаты привержены укреплению наших отношений с Украиной, в то время как мы работаем над защитой от российской агрессии. Следующая остановка - Берлин", - написал Госсекретарь США у себя в Твиттер.

Подводя итог встреч в Украине, Блинкен сообщил, что рассказал Зеленскому о переговорах между США и РФ, которые состоялись на прошлой неделе: «Подчеркнул - ничего об Украине без Украины. Я приветствую приверженность Украины мирному урегулированию и призываю Россию рассматривать дипломатию как единственно возможный путь вперед».

Блинкен также сообщил, что не везет в Женеву на встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности.

Среди прочего Блинкен призвал комиссию по отбору руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) поскорее завершить отбор.

"Президент Зеленский продолжает продвигать важные усилия по проведению реформ, включая недавнюю судебную реформу, несмотря на внешние вызовы и давление, с которыми он столкнулся. Я бы хотел призвать комиссию по отбору руководства САП осуществить последний шаг в их работе без задержек и финализировать отбор", - сказал Блинкен в ходе пресс-конференции с Дмитрием Кулебой.

Он также подчеркнул, что одна из давних целей РФ это "посеять разногласия в Украине, чтобы украинцам было сложнее работать вместе, реализовать свои демократические амбиции".

"Украина должна избегать любых действий, которые помогают России в ее циничных усилиях. Не позвольте России разделить вас. Это означает, что лидеры внутри и вне украинского правительства должны отложить свои разногласия во имя совместного национального интереса и работать вместе, чтобы подготовиться к возможным трудным дням", - призвал Блинкен.

Также Энтони Блинкен отметил, что Вашингтон передаст Киеву больше оборонной помощи в ближайшие недели. Это подтвердил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он сказал на брифинге в четверг, что США выделяют Украине дополнительные 200 миллионов долларов помощи в области безопасности.

“В прошлом году Украина передала США четкий перечень того, в чем мы остро нуждаемся для укрепления нашей обороны. Этот список включает как летальное вооружение, так и военное оборудование, которое не является де-факто оружием”, — отметил министр.

Напомним

США надеются, что Россия будет придерживаться дипломатического подхода для разрешения кризиса на границе с Украиной, заявил 19 января на встрече с американскими дипломатами в Киеве госсекретарь США Энтони Блинкен. Именно об этом он собирается говорить с главой российского МИД Сергеем Лавровым на встрече 21 января.

По словам Блинкена, наращивание российских войск на границе с Украиной означает, что Москва может в кратчайшие сроки отдать приказ о вторжении. Госсекретарь выразил надежду, что президент России Владимир Путин изберет мирный путь.

«Мы знаем, что есть планы еще больше увеличить эти силы в очень короткие сроки, и это дает президенту Путину возможность, также в очень короткие сроки, предпринять дальнейшие агрессивные действия против Украины. Я очень, очень надеюсь, что мы сможем оставить это на дипломатическом и мирном пути, но в конечном счете это будет решение президента Путина», – сказал Блинкен после встречи с сотрудниками в посольстве США в Киеве.

Ранее в интервью Мирославе Гонгадзе Блинкен обозначил приоритеты в случае агрессии РФ против Украины:

- мощные экономические санкции против РФ;

- военная помощь Украине;

- усиление обороны НАТО на восточном фланге.

УНН



