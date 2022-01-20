Извержение Тонга: природа беспощаднее политиков, с ней не договоришься

Никакая угроза третей мировой войны, снизить которую можно с помощью переговоров, не сравнится в опасностью природных катаклизмов, с которыми не договоришься. Наводнения, землетрясения и извержения вулканов до сих пор угрожают как регионам, так и всему человечеству.

Всего лишь восьмиминутное извержение гигантского подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Тихом океане, которое произошло 15 января, вызвало разрушительное цунами. Выброс энергии поражает: столбы газа, дыма и пепла, вырывавшиеся из жерла вулкана, достигали в высоту 20 км, передает Геологическая служба островного королевства Тонга. Пепел от извержения виден из космоса. Завораживающее и одновременно пугающее зрелище запечатлели на Международной космической станции. Об этом сообщила астронавт NASA и офицер ВМС США Кайла Бэррон в Facebook.

Извержение было таким мощным, что похожие на раскаты грома звуки были слышны даже на Фиджи - более чем в 800 км от вулкана и даже на Аляске.

Извержение сопровождалось землетрясениями и вызвало цунами, которые распространились по южной части Тихого океана, достинув побережья Перу. Предупреждения об угрозе цунами были выпущены в нескольких странах, в том числе на Фиджи: местным жителям посоветовали эвакуироваться на возвышенности. В Новой Зеландии, которая находится на расстоянии 2,3 тыс. км, власти также предупредили жителей о высоких приливах, вызванных извержением.

В результате извержения вулкана и последовавшего за ним цунами, более всех пострадал архипелаг Тонга, который оказался отрезанным от мира.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как вода захлестывает церковь и несколько домов. Очевидцы сообщают о дожде из пепла в столице Нукуалофа, в 65 км от вулкана, передает Би-би-си.

Жительница Тонга Мере Тауфа рассказала, что извержение произошло, когда она с родными готовилась к ужину, и ее младший брат решил, что поблизости взрываются бомбы.

"Моим первым порывом было спрятаться под столом, я схватила младшую сестру и крикнула родителям и остальным, кто был в доме, чтобы они сделали то же самое", - цитирует ее новозеландский портал Stuff.co.nz. По словам женщины, после этого в дом хлынула вода.

"Повсюду были слышны крики, люди кричали, что нужно безопасное место, чтобы все поднялись на возвышенность", - добавила она.

Правительство Королевства Тонга 19 января впервые после извержения вулкана сделало официальное заявление, назвав произошедшее "беспрецедентной катастрофой" из-за массивного извержения вулкана, которое накрыло страну пеплом, и 15-метровых волн цунами, которые разрушили почти все дома на двух небольших островах. Правительству до сих пор не удалось установить контакт с несколькими обитаемыми островами. Информация о масштабах разрушений поступает в основном от самолетов-разведчиков.

Количество жертв пока достоверно неизвестно.

Это извержение, стало крупнейшим за последние три десятилетия.

"Шлейф вулканического гриба" достиг стратосферы и распространился на все около 170 островов Тонга, где проживает более 100000 человек.

Ударные волны от извержения дважды обогнули планету. Их зафиксировалидаже в Украине - на Харьковщине, а также на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде, сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

"Подтверждением этого являются многочисленные измерения цифровых барометров во многих странах. Чувствительные датчики засекли скачок плотности воздуха (следовательно, и атмосферного давления), что хорошо заметно на барограммах", - рассказывают специалисты.

Природный катаклизм наблюдали на МКС.

"Пепел от субботнего подводного извержения вулкана в отдаленном тихоокеанском государстве Тонга пробился на тысячи футов в атмосферу, и это видно из International Space Station. https://www.facebook.com/ISS/

Во время перевала над Новой Зеландией в воскресенье я открыла оконные ставни, чтобы посмотреть, можем ли мы увидеть какие-либо последствия извержения, и увидела, как этот драматический, большой высотный шлейф блокирует солнце возле терминатора. Наши мысли со всеми на Земле, кто пострадал..." - сообщила космонавт Кайла Беррон.

Большая часть островов оказалась под водой. Вулканический пепел мешает посадке самолетов на Тонга и не позволяет доставлять питьевую воду. Также разорван подводный интернет-кабель, для его ремонта нужно не менее четырех недель, сообщила американская кабельная компания SubCom.



УНИАН



