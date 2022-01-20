Приложение "Дия" обещают оставить бесплатным для пользователей. Но не для всех

В последнее время в обществе активно обсуждается известие о том, что приложение "Дия" может стать платным для пользователей. Нацбанк Украины опроверг эти слухи.

Вход в приложение “Дия” для украинцев останется бесплатным после того, как в системе BankID НБУ введут тарифы для ее участников. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

“Если вы встретите новость, что "Дия" станет платной из-за тарифов BankID НБУ, знайте - это фейк! Недавно мы сообщили, что с 1 февраля 2022 года в системе BankID НБУ вводятся тарифы для ее участников. Те, кто читал это сообщение полностью, а не только заголовок, знают, что тарифы предусмотрены исключительно для участников системы - банков и других компаний, предоставляющих коммерческие услуги”, — убеждают в НБУ.

Отмечается, что тарифы в системе BankID НБУ не касаются абонентов - поставщиков некоммерческих услуг, в частности таких как "Дия".

Поэтому в пользовании приложением "Дия" никаких изменений, связанных с решением НБУ об установлении тарифов для абонентов системы BankID НБУ, не произойдет, и вход в "Дию" остается для граждан бесплатным.

Кабинет министров Украины уполномочил Министерство цифровой трансформации блокировать платежи по программе “єПідтримка” в случае нарушения условий программы.

Источник: УНН