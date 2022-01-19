Порошенко на свободе под личное обязательство, возможно, повлиял Блинкен

Сегодня заседание Печерского суда было на удивление коротким: судья зачитал решение и покинул комнату заседаний. Решение взвешенное: после многих часов консультаций закрывать Порошенко в СИЗО не решились. Возможно, повлиял Блинкен.

Печерский суд Киева избрал меру пресечения для пятого президента Петра Порошенко, которого подозревают в госизмене по делу о торговле углем с временно оккупированным Донбассом в 2014-2015 годах.

Судья огласил решение: Порошенко отпустили под личное обязательство.

Можно предположить, что на такое решение повлияла не только "улица", но и Блинкен, который к моменту оглашения решения уже встретился с Зеленским.

Напомним

Порошенко подозревают в госизмене по делу о торговле углем с временно оккупированным Донбассом в 2014-2015 годах. По этому же делу подозревают нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука и экс-министра энергетики Владимира Демчишина.

Порошенко считает дело политически мотивированным властью президента Владимира Зеленского.

Суд арестовал все имущество Порошенко. Однако Слідство.інфо сообщало, что он спас бизнес от ареста, вовремя переписав его на сына.

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