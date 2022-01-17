Артефакты государственности Украины: в Швеции нашли личную печать Пилипа Орлика

В Швеции была найдена личная печать гетмана Пилипа Орлика, о которой раньше украинские ученые не знали. Об этом сообщает доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории Украины Национальной академии наук Украины Тарас Чухлиб на своей странице в Facebook.

"С помощью наших исследователей в Королевском архиве в Швеции только что была найдена оригинальная личная печать с гербом гетмана Пилипа Орлика, которая до сих пор не была известна мировой и украинской исторической науке", - пишет доктор наук.

Он назвал находку "исторической бомбой".

Ранее сообщалось, что в Украину впервые за 311 лет был доставлен оригинал Конституции Пилипа Орлика – первой конституции в мире, принятой 5 апреля 1710 года. Документ был доставлен из Национального архива Швеции.