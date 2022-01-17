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Политика / Война / Армия

Мы имеем дело с почти миллионным войском России, напоминает Главком ВСУ

19:30, 17 янв 2022
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Мы имеем дело с почти миллионным войском России, напоминает Главком ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, комментируя количество российских военных у границ Украины, призвал не зацикливаться на цифре в 100 000, так как спустя неделю их может стать и 800 000. В интервью Укринформу он напомнил, что мы имеем дело со всей армией Российской Федерации, а это почти миллион военнослужащих.

После заседания Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов у Залужного спросили, осознают ли союзники, что сейчас Украина забирает на себя как минимум 100-тысячную группировку российских войск, которые в противном случае могли бы быть передислоцированы куда-то ближе к границам Альянса.
"Мне, как человеку военному, не нравится эта цифра в 100 000. Поверьте мне, что послезавтра эта цифра может составить 210 000, а через неделю – 780 000, – у РФ есть для этого все возможности. Давайте говорить об этом прямо и открыто: мы сейчас имеем дело с армией РФ, которая сегодня насчитывает почти миллион военнослужащих", – сказал главком ВСУ.
По словам Залужного, на заседании Военного комитета он довел до партнеров, что "это не иллюзия, это реальная угроза", и нужно учитывать, что Украине противостоит агрессор с почти миллионным войском. По итогам общения с коллегами у Залужного сложилось "стойкое впечатление": они все ясно и прекрасно понимают с военной точки зрения. По его словам, "люди военные проще смотрят на вещи, что позволяет им делать абсолютно верные оценки ситуации".
Он также отметил, что получить военную помощь или привлечь военных НАТО к операциям в Украине будет невозможно, и все это понимают. Однако Украина надеется на политическое влияние НАТО.
В Белом доме сообщили, что администрация президента США Джо Байдена и Пентагон находятся в постоянном контакте с украинскими властями и командованием ВСУ. 

Справка
Со стороны РФ у границ Украины сосредоточено почти 100 000 солдат и множество боевой техники, не считая гибридной армии в ОРДЛО. Кремль продолжает стягивать войска. Речь идет о возможном новом вторжении этой зимой, либо о запугивании Украины.
9-13 января 2022 года в Европе прошел ряд встреч между представителями США, НАТО и РФ, необходимость которых была вызвана скоплением российских войск на границе Украины и возможным новым военным вторжением РФ. LIGA.net вела хронику.
Liga.net


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