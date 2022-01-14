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Риск умереть от COVID-19 у вакцинированных в десять раз меньший, уверяют в МОЗ

20:00, 14 янв 2022
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Риск умереть от COVID-19 у вакцинированных в десять раз меньший, уверяют в МОЗ

В Украине люди, не получившие прививки против коронавируса, в 10 раз больше подвергаются риску умереть в случае инфицирования. Только в четвертом квартале прошлого года почти 95% умерших граждан были неиммунизированными. На такие цифры указал министр здравоохранения Виктор Ляшко на своей странице в Facebook. Он выразил убеждение, что шансы на жизнь при заражении COVID-19 напрямую связаны с вакцинальным статусом человека.

По словам главы Минздрава, в 2022 году мир продолжит учиться жить с вирусом, спровоцировавшим пандемию, а также искать еще более действенные средства для сдерживания и предотвращения заболеваемости. Но пока таковым является вакцинация, которой нужно охватить все большее количество населения: вакцинация – лучшая защита, которая может спасти жизнь в случае COVID-19.
Ляшко подчеркнул, что сезонность больше не является основным фактором начала вспышек коронавируса в мире. Об этом свидетельствует особенность возникновения новых волн заболеваемости в разных странах.
"К примеру, по открытым данным, в Швейцарии COVID-19 приводит к смерти невакцинированных в почти 22 раза чаще, чем прошедших полный курс вакцинации. В США – от 5 до 7 раз, в зависимости от вакцины, во Франции – в 8 раз, с увеличением риска смертельного течения болезни у лиц постарше", – рассказал министр.
Вчера в Украине зарегистрировано свыше 10,4 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 140 челов. Из-за Омикрона может случиться до 40 тысяч случаев заболевания в сутки. Прогноз очень тревожны. И важно понимать, что большинство ковидных пациентов в реанимации – непривитые. А привитых полностью в стране не так уж и много. 

Распределение количества вакцинированных жителей Украины (две дозы)

Говоря о ситуации в Украине, министр также привел данные электронной системы здравоохранения. Согласно им, на конец декабря 2021 года доля вакцинированных пациентов среди попавших в больницу составила 11,7%. Это свидетельствует о том, что 88,3% госпитализированных людей вообще не проходили курс прививок.
"Риск госпитализации среди невакцинированного населения больше в 4,3 раза, чем у полностью вакцинированного. Ныне самые высокие показатели смертности наблюдаются в возрастной группе 60 лет", – подчеркнул Ляшко.
Он добавил, что в этой возрастной группе 38,9% украинцев получили первую прививку против COVID-19. Также отметил, что для них коронавирус более опасен из-за сопутствующих заболеваний.
"Поэтому напоминаю: вакцинация базовым курсом прививок и бустерной дозой – лучшая защита, которая может спасти жизнь вам и вашим близким. Не медлите!" – призвал министра.
В Украине гражданам уже доступна бустерная вакцинация против COVID-19. 
Оbozrevatel


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