"Поддержать"
Тренды:
Новости
Из-за урагана новогодние праздники завершились досрочно
Украина-Азербайджан: договорились об обоюдной всесторонней поддержке и сотрудничестве
Риск умереть от COVID-19 у вакцинированных в десять раз меньший, уверяют в МОЗ ИНФОГРАФИКА
Россия готовит провокацию: ищет повода для вторжения, предупреждает разведка США
Старинный рецепт вечно юного кофе: Дарья Цвек и особый ингридиент
Испанцы на законодательном уровне кошек и собак приравняли к членам семьи
Украинский ПТРК «Cтугна-П» єффективнее и дешевле американского Javelin
Цены выросли на 40%, а доходы украинцев только на 3%
Украина дожилась до введения госрегулирования цен на продукты первой необходимости
Украинский гроссмейстер - призер шахматного турнира в Италии
Украина космическая: Маск помог запустить спутник “Сич-2-30”
Займ через приложение Милоан: все возможности личного кабинета PR
В Monobank предупредили о манипуляциях с использованием их бренда
Вышитый фолиант Святого Евангелия стал мировым рекордом
В 2022 году в Украине вступят в силу ранее отложенные нормы языкового закона
Все новости
Главные новости / Политика / Война

Россия готовит провокацию: ищет повода для вторжения, предупреждает разведка США

19:30, 14 янв 2022
104
Версия для печати

Россия готовит провокацию: ищет повода для вторжения, предупреждает разведка США

Американская разведка получила сведения, что Россия заранее подготовила группу оперативников для проведения на востоке Украины операции под чужим флагом. Это Москва может использовать в качестве предлога для вторжения в Украину.

Как пишет CNN, такие данные озвучил официальные представитель США. Указанная группа готова совершить диверсии против российских сил.
По словам чиновника, боевики обучены ведению боев в городских условиях и использованию взрывчатки.
В то же время Главное управление разведки Минобороны Украины получило сведения, что российские спецслужбы готовят провокации против российских военных, чтобы обвинить в этом Украину.
В сообщении ведомства уточняется, что 13 января в 3-й отдельной мотострелковой бригаде Вооруженных сил Приднестровского региона, что находится в Республике Молдова, провели служебное совещание и сообщили личному составу, что в ближайшее время якобы ожидаются провокации со стороны Украины в районе населенного пункта Колбасная.

13 января с похожим заявлением выступил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Он отметил, что среди предлогов для вторжения Россия может использовать попытку госпереворота, диверсию или информационные операции. 
Как сообщалось, Минобороны РФ внезапно начало проверку боеготовности армии Восточного военного округа.
Оbozrevatel


Подписывайтесь на аккаунт InfoKava.com в Twitter, Facebook или Telegram: в одной ленте новостей - все, что стоит знать о события в Украине и в мире о политике, бизнесе, культуре и экономике.
Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Риск умереть от COVID-19 у вакцинированных в десять раз меньший, уверяют в МОЗ
Риск умереть от COVID-19 у вакцинированных в десять раз меньший, уверяют в МОЗ
Зеленский "созрел": Порошенко объявлено подозрение в госизмене и создании ОПГ
Зеленский "созрел": Порошенко объявлено подозрение в госизмене и создании ОПГ
Борьба с коррупцией: Зе обещаний не выполнил, считают граждане Украины
Борьба с коррупцией: Зе обещаний не выполнил, считают граждане Украины
В мире нарастает кризис: инфляция ведущих экономик достигла исторических максимумов
В мире нарастает кризис: инфляция ведущих экономик достигла исторических максимумов
Мультимедиа
Смотреть еще
Образование / Экотехнологии / Видео
31-12-2021, 10:00
Школьница из Херсона придумала гениальный метод очистки рек без вмешательства в экосистему
Школьница из Херсона придумала гениальный метод очистки рек без вмешательства в экосистему
Мы будем жить в умных летающих сферах, которые сами себя обеспечивают
Мы будем жить в умных летающих сферах, которые сами себя обеспечивают
Семь сестёр: установлена самая древняя легенда, её рассказывали 100 тысяч лет назад
Семь сестёр: установлена самая древняя легенда, её рассказывали 100 тысяч лет назад
Украинские дизайнеры создали концепт электромобиля класса люкс с конкурентоспособным дизайном
Украинские дизайнеры создали концепт электромобиля класса люкс с конкурентоспособным дизайном
Украина опровергает российские фейки и укрепляет свою обороноспособность
Украина опровергает российские фейки и укрепляет свою обороноспособность
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще