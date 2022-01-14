Россия готовит провокацию: ищет повода для вторжения, предупреждает разведка США

Американская разведка получила сведения, что Россия заранее подготовила группу оперативников для проведения на востоке Украины операции под чужим флагом. Это Москва может использовать в качестве предлога для вторжения в Украину.

Как пишет CNN, такие данные озвучил официальные представитель США. Указанная группа готова совершить диверсии против российских сил.

По словам чиновника, боевики обучены ведению боев в городских условиях и использованию взрывчатки.

В то же время Главное управление разведки Минобороны Украины получило сведения, что российские спецслужбы готовят провокации против российских военных, чтобы обвинить в этом Украину.

В сообщении ведомства уточняется, что 13 января в 3-й отдельной мотострелковой бригаде Вооруженных сил Приднестровского региона, что находится в Республике Молдова, провели служебное совещание и сообщили личному составу, что в ближайшее время якобы ожидаются провокации со стороны Украины в районе населенного пункта Колбасная.

13 января с похожим заявлением выступил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он отметил, что среди предлогов для вторжения Россия может использовать попытку госпереворота, диверсию или информационные операции.

Как сообщалось, Минобороны РФ внезапно начало проверку боеготовности армии Восточного военного округа.

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