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Старинный рецепт вечно юного кофе: Дарья Цвек и особый ингридиент

01:00, 14 янв 2022
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Старинный рецепт вечно юного кофе: Дарья Цвек и особый ингридиент

Дарья Цвек - самая известная из украинских авторов кулинарных книг - в свое время поделилась рецептом крепкого и ароматного кофе, который она назвала "кофе, как у мамы". Интересно, что к бодрящему напитку кулинар рекомендует добавить особый ингредиент - коньяк. Очевидно, мама у нее была, как говорится, "мировая".

Рецепт напитка можно найти в книге "На добрый вечер", изданной в 1993 году.
Ингредиенты для напитка:
1 ч. л. молотого черного кофе,
1 ч. л. сахара,
1 стакан кипятка
1 ч. л. коньяка
цитрина (лимон)
Приготовление кофе
* В сухой сосуд всыпьте молотый черный кофе, перемешайте с сахаром и на очень легком огне подогрейте, помешивая.
* Влейте кипяток, помешайте и запарьте кофе, не доводя до кипения. Как только укроется пеной, снимите с огня.
* Когда кофе осядет, поставьте еще на минутку на огонь, а затем разлейте в маленькие чашечки, добавляя по ложечке коньяка.
* Отдельно на тарелке подайте помытый и нарезанный на тонкие кружочки лимон, посыпанный сахаром.
* Отметим, что от такого напитка лучше воздержаться людям, имеющим проблемы с сердцем и сосудами.
Напомним
Дарию Цвек называют хранительницей украинской кухни
Дарья Яковлевна Цвек (1909-2004) - автор ряда популярных книг с рецептами, среди которых "Солодке печиво", "До святкового столу", "У будні та свята", "Для гостей і сім'ї", "Нашим найменшим", "На добрий вечір", "Дітям і батькам".
Ее книги становились бестселлерами - всего было продано более 5 млн экземпляров, они получали престижные награды премии "Книга года".
rbc


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