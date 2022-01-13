Украинский ПТРК «Cтугна-П» єффективнее и дешевле американского Javelin

Украинский ПТРК «Стугна-П» летит на большее расстояние, более точный и стоит дешевле известного американского противотанкового комплекса «Джавелин». Об этом пишет эксперт издания Forbes в сфере аэрокосмической и оборонной тематики Дэвид Акс, сообщает Defense Express.

Акс в своем материале оценил эффективность комплекса «Стугна-П», сравнивая его с FGM-148 Javelin.

Как отмечает эксперт, несмотря на доминирование в заголовках информации о «Джавелинах», их количество в ВСУ не так значительно и этот образец вооружения играет роль символа военной поддержки США Украины в ее защите от российской агрессии.

Но основным противотанковым оружием украинской армии являются именно комплексы собственного производства от ДККБ «Луч» «Стугна-П». При этом Акс признает, что они «не менее опасны, чем «Джавелины»», однако существенно дешевле.

Значительная эффективность ПТРК «Стугна-П» на поле боя показывается американским экспертом на примерах нескольких видео с поражением военной техники оккупационных войск РФ на Донбассе.

Так, он приводит в пример пуск «Стугны» по грузовику, который перевозил российских боевиков, «атаковавших украинский блокпост». Это видео было опубликовано в декабре прошлого года. По словам автора, ракета поражает грузовик с боевиками на расстоянии около 5,6 км.

В другом ролике, снятом ориентировочно в 2016 году, показан пуск ракеты с ПТРК «Стугна-П» по двум целям, которые американский эксперт называет «заряжающими машинами термобарической ракетной установки ТОС-1». Во время первого пуска ракета перед целью резко поднялась вверх и во время «нырка» вниз не попала в цель. Вторая ракета летела по прямой и поразила машину боевиков.

По мнению эксперта, траектория первого выстрела указывает на попытку использования режима «атака сверху», помогающего ракете поразить транспортное средство в верхнюю часть, где броня обычно самая тонкая.

«Стугна-П» впечатляет», отмечает обозреватель Forbes, при этом он подчеркивает, что украинские ракеты имеют в несколько раз меньшую стоимость, чем FGM-148 Javelin (ориентировочно $20 тыс. против $100 тысяч) и большую дальность.

ПТРК «Стугна-П» и ЛПТРК «Корсар» начали массово поставляться в ВСУ с 2018 года.