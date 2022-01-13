Украина дожилась до введения госрегулирования цен на продукты первой необходимости

Сегодня Кабинет Министров Украины утвердил решение ввести госрегулирование цен на ряд продуктов, среди которых гречка, сахар и яйца.

Согласно пояснительной записке, в проекте предлагается внести изменения, согласно которым на период действия карантина на определенные товары предельный уровень торговой надбавки не должен превышать 10% от оптово-отпускной цены, с учетом рекламных, маркетинговых, логвстичних услуг, услуг по подготовке, обгобки, упаковки, других услуг, связанных с реализацией конечному потребителю.

К таким товарам относятся: хлеб ржано-пшеничный, батон, крупа грчечана, сахар-песок, мука пшеничная высшего сорта, макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки пшеничной вищаго сорта), малоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке), масло подсолнечное, яйца куриные категории С1,птицу (тушки куриные) и масло сливочное жирностью 72,5%.

Ранее правительство добавило в список пищевых продуктов батон и масло подсолнечное, подорожание которых субъекты хозяйствования должны заранее декларировать. Также власти запретили устанавливать наценку на эти два продукта более 10%.

УНН



