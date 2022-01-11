В 2022 году в Украине вступят в силу ранее отложенные нормы языкового закона

В январе и июле 2022 года в Украине вступят в силу еще несколько норм языкового закона, действие которых было отложено. В каких сферах станет больше украинского.

С 16 января 2022 года вступает в силу требование языкового закона к издателям общегосударственных и региональных печатных СМИ. С этой даты они могут издавать их на других языках (например, на русском) только в том случае, если параллельно печатают аналогичный тираж на украинском языке. Для местных печатных СМИ это требование вступит в силу позже — с 16 июля 2024 года.

Однако эта норма не распространяется на печатные СМИ, которые издаются исключительно на крымскотатарском, на других языках коренных народов Украины, а также на английском и других официальных языках Евросоюза.

А с 16 июля 2022-го вступит в силу норма об обязательном использовании украинского языка в интерфейсах компьютерных программ и интернет-представительств (вебсайты, официальные страницы в социальных сетях).

Также с 16 июля 2022 заработает введение административной ответственности за нарушение требований закона о государственном языке для физических лиц, печатных СМИ и т. д. (нормы статьи 188−52 Кодекса об административных правонарушениях). Речь идет о штрафах в размере от 200 до 700 необлагаемых налогом минимумов (3400−11900 грн) или предупреждении, если правонарушение совершено впервые.

Таким образом, с июля 2022 года за нарушение языкового закона будут штрафовать не только заведения, но и отдельных должностных лиц или работников. Согласно объяснениям руководителя юридического отдела секретариата языкового омбудсмена Сергея Рябенко в комментарии УП, с июля 2022 года уполномоченный сможет оштрафовать как заведение, в котором произошло нарушение языкового закона, так и конкретного работника этого заведения.

Это будет решать сам уполномоченный, учитывая обстоятельства правонарушения и собранные доказательства. И если, например, официанту нарушение языкового закона обойдется в 3400—5100 грн, то госслужащему — в 3400—6800 грн.

В 2021 году украинский язык по праву вернул себе еще часть пространства в повседневной жизни страны — вступили в силу несколько норм языкового закона, действие которых было отложено. С января 2021 на украинский перешла вся сфера обслуживания, а с июля прошлого года расширилась сфера применения государственного языка в кино, книгоиздании и печати, культурной и туристической отраслях. Кроме того, с июля полностью заработала и норма об экзаменах по украинскому языку для кандидатов на госдолжности.

NV.ua



