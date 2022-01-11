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Украина космическая: Южмаш получил заказ на производство ракет Antares

23:20, 11 янв 2022
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Украина космическая: Южмаш получил заказ на производство ракет Antares

"Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова" ("Южмаш") подписал контракт с американским заказчиком на производство основной конструкции первой ступени двух ракет-носителей Antares. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В канун Рождества подписан новый контракт с нашими американскими партнерами по теме "Антарес". Речь идет о заказах на изготовление основной конструкции первой ступени (ОКПС) №№21 и 22.
На "Южмаше" отметили, что "ситуация долгое время была неопределенной, поскольку будущее проекта зависело от позиции NASA", однако заказчик все же определился с конфигурацией ракеты, что позволило заключить контракт.
Заместитель гендиректора предприятия Константин Завгородний заявил, что соглашение позволит загрузить производства "Южмаша" на ближайшие 2-3 года.
"Американцы очень требовательно относятся к таким вещам, как соблюдение договорных обязательств, особенно в отношении сроков, увязки всех технических деталей, а также организационных формальностей. Многие нюансы возникают не только во время производства, но и в ходе сдачи продукции заказчику. Работники завода (каждый на своем участке) пытались не подвести. Мы уложились в сроки, и прием прошел без замечаний. В свою очередь и американцы выполнили обещание - подписали важный для нас контракт".
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