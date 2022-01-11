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Идем к независимости: Нафтогаз запустил в работу 50 новых скважин

23:00, 11 янв 2022
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Идем к независимости: Нафтогаз запустил в работу 50 новых скважин

Нафтогаз в 2021 году запустил в работу 50 новых скважин на газовых месторождениях. Годом ранее – 41 скважину. Скважины в Харьковской и Полтавской областях дают более 200 тысяч кубометров газа в сутки. Об этом пресс-служба компании сообщила в Facebook.

"В 2021 году наши специалисты запустили в работу 50 новых скважин (в 2020 - 41 скважину), из них: 11 скважин с дебитом свыше 100 тыс. куб. м газа в сутки; 3 скважины с дебитом свыше 250 тыс. куб. м газа в сутки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в конце 2021 года, новый Моспановский рудник в Харьковской области открыл две из высокодебитных скважин. Он уже снабжает более 200 тыс. куб. м газа в сутки.
Помимо этого, в декабре 2021 года Укрбургаз пробурил новую скважину в Полтавской области на недавно открытом Скидановском месторождении. Скважина имеет значительную глубину – 6 300 метров. Она дает дополнительно 200 тыс. куб. м газа в сутки.
Как сообщалось ранее, на Харьковщине обнаружены несколько залежей газа. Объем дополнительных запасов газа, предварительно установленный по результатам геофизических операций, составляет 400 тыс. куб. м газа.
Также сообщалось, что через пять лет добычу газа  начнут в Черном море. 


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