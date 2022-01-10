Революция в Казахстане закончилась, едва начавшись: сказался опыт "дедов"

В Казахстане после протестов ситуация стабилизирована и находится под контролем. Освобождены все захваченные административные объекты в четырех городах. Об этом сообщает Комитет национальной безопасности Республики Казахстан.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что столкновения в Казахстане стали попыткой государственного переворота. По его словам, беспорядки в республике готовились длительное время.

В данный момент освобождены все захваченные "террористами" административные объекты в городах Алматы, Кызылорда, Талдыкорган и Тараз. Обеспечена безопасность особо важных, стратегических объектов и мест хранения оружия, боеприпасов.

“Проводятся зачистки мест возможного укрытия боевиков и участников массовых беспорядков. Осуществляется фиксация и собирание следов преступной деятельности”, — отмечается в сообщении.

Коммунальные службы приводят в порядок город Алматы.

Сообщалось, что хорошо подготовленные "боевики", массово проникшие в Казахстан из соседних стран, якобы похитили трупы своих погибших товарищей из моргов, чтобы скрыть количество и принадлежность нападавших.

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10 января казахстанские медиа сообщили сразу о нескольких смертях служащих правоохранительных органов Казахстана высокого ранга.

По данным портала Vласть, в Комитете национальной безопасности Казахстана сообщили о гибели полковника КНБ Азамата Ибраева. Его тело было найдено во дворе собственного дома. Ранее Ибраев возглавлял Департамент собственной безопасности КНБ. Предварительно - сотрудник КНБ выпал из окна своей квартиры.

По данным Telegram-каналов Shot и Orda.kz, обнаружили мертвым начальника полиции Жамбылской области Казахстана Жаната Сулейменова. Сообщается, что пять дней назад его назначили комендантом региона. Причиной смерти ряд местных СМИ называет самоубийство. По их данным, на генерал-майора якобы было возбуждено уголовное дело из-за того, что он покинул пост, и это привело к “ужасным последствиям”. Например, в городе Тараз протестующие сожгли здание департамента полиции и захватили табельное оружие. По данным Telegram-канала, Сулейменову грозил суд.

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что силы ОДКБ будут находиться в Казахстане столько, сколько нужно, а после выполнения функций контингент выведут из республики. Об этом он заявил, выступая на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

"В Казахстан направлен контингент коллективных миротворческих сил ОДКБ и, хочу это подчеркнуть, на ограниченный по времени период, на такой, на какой сочтет возможным для его применения президент Казахстана, глава государства, глава Казахстана", — сказал Путин.

Россия вошла в Казахстан, руководствуясь своими интересами. Далее Москва будет заниматься расширением своего влияния в этой стране и получением интересных для нее объектов. А попросить ее уйти будет не так-то просто. Об этом заявил в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" военный эксперт Олег Стариков. "Космодром Байконур – туда вложены, начиная со времен Советского Союза по настоящее время, триллионы долларов... Там такая махина. Россия ни в коем случае – чтобы не произошло – эту территорию не отдаст", – отметил Стариков.

УНН



