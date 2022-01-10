Наступает момент истины: кто кого: стороны откровенно демонстрируют клыки и когти

Часто бывает так, что события не представляют важности сами по себе, а новости – просто анонс того, что предстоит. События и войска РФ сконцентрированные вокруг Украины в конце прошлого года были прелюдией к неделе, которая началась.



В хронологическом порядке это будет выглядеть так:

- 9 января состоялись предварительные переговоры американской и российской делегаций в Женеве. Команду из США возглавляет замгоссекретаря Венди Шерман. Российскую - замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

- 10 января состоятся их официальные переговоры в рамках “Диалога о стратегической стабильности”.

- 10 января состоится заседание Комиссии Украина-НАТО и переговоры главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга

- 12 января состоится заседание Совета Россия-НАТО. В этот же день начнется заседание Военного комитета НАТО, которое завершится 13 января.

- 13 января американцы и россияне перемещаются из Брюсселя в Вену, где начнутся переговоры в рамках ОБСЕ. В этот же день начнутся неформальные переговоры глав МИД Евросоюза, которые завершатся 14 января.

Я бы воздержался судить о ходе переговоров по первым заявлениям. Стороны как те звери – демонстрируют свою силу, пытаясь запугать соперника показывая клыки и демонстративно выпуская когти. Это производит впечатление если смотреть на это со стороны, но смешат, когда понимаешь суть ритуала. И это при том, что обе стороны заявили, что прорывов не ждут.

Особенно в мачизме усердствует Рябков. Едва появившись в Женеве он уже заявил, что “НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года”, вдогонку сообщив, что требуют “нерасширение НАТО, ликвидации созданной инфраструктуры, отказ от мероприятий, причем не на взаимной основе, а на односторонней основе со стороны Запада”. В этом заявлении ТАСС все прекрасно. Это и “я хотел бы прежде всего услышать в ходе предстоящих контактов что-то более внятное по нерасширению НАТО”; и “геостратегический день сурка”; и (мое любимое): “Я понимаю, что коллегам в США с их уверенностью во всегдашней собственной правоте с иллюзиями расставаться трудно. Это всегда определенная политическая и психологическая травма. Отсюда эмоциональные всплески, разного рода эксцессы, угрозы, ультиматумы, в общем такое истерическое поведение. Но им нужно будет привыкать к новой ситуации, адаптироваться и немножко как бы задний ход давать, в прямом смысле в том числе. Иначе пострадает их собственная безопасность”

США после заседания заявили, что привержены “международным принципам суверенитета, территориальной целостности и права суверенных наций выбирать свои собственные союзы” и что вопросы европейской безопасности не собираются обсуждать без своих европейских партнеров. Тем самым уже на предварительных переговорах в Женеве была поставлена точка в плане Кремля, а именно - сесть и снова. Как после Второй мировой, поделить мир на сферы влияния. В то время пока шли переговоры в Женеве, в США, на АВС вышло интервью госсекретаря Блинкена, который отвечая на вопрос, считает ли он, что Путин хочет восстановить СССР, сказал: “Думаю, что это так. Думаю, что это одна из целей президента Путина – вновь распространить сферу влияния на страны, которые ранее входили в Советский Союз. Как мы уже говорили, это неприемлемо. Мы не можем вернуться к миру, разделенному на сферы влияния. Это был верный путь к нестабильности, к конфликту, к мировым войнам. Мы не будем возвращаться к этому”.

Добавим сюда как бы случайно появившейся текст в NYT о том, что министерство торговли США готово выпустить постановление, по которому в Россию запретят экспортировать любые потребительские товары, в том числе смартфоны, ноутбуки, холодильники и стиральные машины, которые разработаны в США или содержат элементы американского производства (читай – любую деталь) и можно считать привет переданным и полученным адресатом.

Черная лампа, 10.01.22



