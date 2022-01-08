В Казахстане для дискредитации протестов и организации погромов выпустили заключенных

В Казахстане для дискредитации протеста и получения оснований для ввода иностранных войск использовали заключённых. Об этом сообщил в четверг российский портал Gulagu.net со ссылкой на источник в ФСБ, передает УНН.

“Как только протест вышел на доминирующий уровень относительно силовиков, были задействованы заключенные из казахских тюрем, которых специально освободили для слаженной организации погромов и мародерства. Именно им были поручены организации атак на силовиков”, — сказано в письме, которое источник прислал основателю Gulagu.net Владимиру Осечкину.

По мнению автора письма, предполагаемые заключенные справились со своей задачей, а именно, на сегодня есть “масса задокументированных фактов мародерства, есть подтверждение нападения на силовые ведомства, есть факты зверских расправ над силовиками, есть трупы с отрезанными головами и видео для архива с процессом отрезания”.

“Это дает нужное обоснование для ввода внешних сил, это деморализует обычных протестующих, это переводит политический протест в удобоваримую форму погромов, это показывает силовикам, что против них — зверье, это блокирует социальную эмпатию неопределившихся казахов к процессу протестов”, — говорится в письме.

Портал отмечает, что не видит оснований не доверять источнику, который на протяжении последних 2 лет сообщал достоверную информацию.

Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев 5 января провел заседание контртеррористического штаба и обратился к главам государств ОДКБ с просьбой о помощи в наведении порядка в стране.

Токаев заявил, что “террористические банды” провели серьезную подготовку за рубежом и в Алматы одна из таких банд захватила пять самолетов.

Генерал-майор ВВС Казахстана Токтар Аубакиров на государственном телеканале “Хабар” призвал всех членов ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) ввести войска в страну. По словам Аубакирова, ввести войска должны именно все страны, входящие в ОДКБ, а не одна.

Как известно, в ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

6 Января Россия ввела спецназовцев в Казахстан. В тот же день своих военных ввела и Беларусь. Кыргызстан введет 150 человек и бронетехнику, Армения намерена была отправить 100 военнослужащих и технику. Дал согласие на отправку военных и Таджикистан. Во время заседаний парламентов в Таджикистане и Кыргызстане возле зданий стояли пикеты с протестами против отправки войск в казахстан.

Сейчас количество задержанных в стране превысило 4000.