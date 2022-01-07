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Общество / Армия

Командующим Сил территориальной обороны Украины назначен боевой генерал

23:45, 07 янв 2022
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Командующим Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины назначен боевой генерал Юрий Галушкин. Указ от 1 января опубликован на сайте Президента Украины.

Вступивший в силу закон о национальном сопротивлении предусматривает, что ведущая роль в организации и выполнении задач теробороны принадлежит Силам теробороны ВСУ.

Генерал Галушкин в 2001-2002 годах был участником международной миротворческой операции в Косово.

С 2014 года он участвовал в антитеррористической операции (операции объединенных сил) востоке Украины. С июня 2014-го по январь 2015-го – исполнял обязанности командующего Высокомобильными десантными войсками, которые в то время входили в состав Сухопутных войск. Когда они стали отдельным родом войск ВСУ, Галушкина назначили заместителем командующего.

С декабря 2019-го он проходил службу в должности главного инспектора Минобороны, а с середины 2020-го – заместителя главного инспектора.

В 2014-2015 годах Галушкин был награжден орденами Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней за личное мужество и профессионализм, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, летом 2021 года был принят закон об основах национального сопротивления, в разных областях прошли сборы подразделений территориальной обороны.
3 декабря секретарь СНБО Данилов заявил о необходимости в максимально сжатые сроки завершить формирование командования территориальной обороны в стране.
27 декабря замглавы КГГА сообщил, что в Киеве в ближайшее время будет создан штаб территориальной обороны, в который набирают резервистов для проведения запланированных учений. Минобороны ответило киевским властям: силы теробороны ВСУ и их структуры формируют военные, а не органы местного самоуправления. 
1 января 2022 года вступил в силу закон о нацсопротивлении, позволяющий в случае необходимости привлечь тероборону для защиты страны.

Источник: ЛІГА.Новини


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