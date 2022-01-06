В Украине снова растет инфицирование COVID и начинаеться бустерная ревакцинация

За сутки 5 января в Украине зафиксировано 6 632 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, тогда как в предыдущие сутки показатель составлял 4571 новых больных.

“За сутки 05 января в Украине зафиксировано 6 632 новых подтвержденных случаев коронавірусної болезни COVID-19 (из них детей — 240, медработников — 182)”, — говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки:

◾️ Госпитализировано — 2 028 человек;

◾️ летальных исходов — 187;

◾️ выздоровело — 9 121 человек.

За все время пандемии в Украине:

◾️ Заболело — 3 689 291 человек;

◾️ выздоровел — 3 500 914 человек;

◾️ летальных случаев — 96 896;

◾️ проведено ПЦР-тестов — 16 898 750.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от “цвета” региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень — устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауна”.

13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю — 20 сентября. Основная особенность новых правил — на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения в частности “красной” зоны. Сертификаты есть двух видов — “желтые” и “зеленые”.

20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в “желтую” зону карантина с 23 сентября. Позже в “красную” зону перешли 18 областей и Киев.

С 6 декабря вступили в силу новые карантинные правила, предусматривающие усиление ограничений в “желтых” зонах. Так, посещение массовых мероприятий, работа кинотеатров, театров, заведений общественного питания и спортзалов будет разрешена только при наличии в 100% коллективов и посетителей по крайней мере одной дозы прививки, отрицательного теста или сертификата о выздоровлении.

С 30 декабря все области — в “желтой” зоне.

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"В Украине разрешили бустерную дозу вакцины против COVID-19 для людей в возрасте от 60 лет через 6 месяцев после второй", - говорится в сообщении.

Министр Виктор Ляшко отметил, что подписал соответствующий приказ по рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ).

"5 января на заседании НТГЭИ будем рассматривать вопрос введения бустерной дозы для всех других категорий", - добавил он.

По данным Минздрава, для бустерной дозы предпочтение оказывать м-РНК-вакцинам - Moderna или Comirnaty/Pfizer, по следующим схемам:

▪️ первые две дозы Moderna или Pfizer + бустер Moderna или Pfizer

▪️ первые две дозы AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna или Pfizer

▪️ первые две дозы CoronaVac + бустер Pfizer

▪️ первые две дозы по смешанной схеме + бустер Moderna или Pfizer

"При отсутствии мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной в соответствии с разрешенными в Украине схемами. Для получения бустерной дозы можно записаться на прививку в любой пункт или центр вакцинации от COVID-19", - добавили в министерстве.

Со слов главы Минздрава, получить бустерную дозу люди в возрасте 60+ могут через 6 месяцев с даты второй прививки от COVID-19, оптимально в период от 6 до 9 месяцев.

Также, отметил он, по рекомендации экспертов НТГЭИ, в Украине изменили схемы использования различных вакцин для основного курса прививок от COVID-19, согласно которым вакцину CoronaVac теперь можно сочетать с векторными (AstraZeneca) и мРНК-вакцинами (Moderna или Comirnaty от Pfizer). Кроме того, после Moderna или Pfizer теперь можно применять вакцину AstraZeneca. Минимальный интервал между дозами - 28 дней.

Относительно вакцинации беременных, то женщинам, которые получили первую дозу вакцины CoronaVac, а потом забеременели, для второй дозы предпочтение следует отдавать мРНК-вакцинам Pfizer или Moderna.

Напомним

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором привиться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.

13 декабря в Украине была введена дополнительная доза вакцины для людей с тяжелыми сопутствующими болезнями. Прививать ею начали 16 декабря.

22 декабря в Минздраве сообщили, что Украина вводит ревакцинацию - бустерную дозу вакцины против COVID-19 для медицинских работников и работников домов интернатного типа. Прививать ею начали 24 декабря.

Минздрав



