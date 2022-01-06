"Поддержать"
Тренды:
Новости
Командующим Сил территориальной обороны Украины назначен боевой генерал
Главное за день: революция в Казахстане, бустерная ревакцинация, арест имущества Порошенко
В Украине снова растет инфицирование COVID и начинаеться бустерная ревакцинация
Полицейские в Токмаке не увольняются: в ГУНП заявили, что не получали рапорты
Создаются новые национальные парки и вводятся новые штрафы за нарушения в них
В школах Украины новая система питания: что будут есть дети
Казахстан "взорвался": почему, что происходит и чем может закончиться
Восемь угроз для Украины в 2022 году: советы Зеленскому от Ильи Кусы
Что будет делать Верховная Рада в 2022-ом: народовластие, реформы СБУ и пенсионная
В Украине выросли минимальная зарплата и прожиточный минимум
Налог на квартиры пересчитают: всех украинцев проверят по-новому
Кабмин спасает хлебопёков и молочников: для них ограничена цена на газ
Что подарить на кожаную свадьбу PR
Шесть тысяч лет спустя: археологи нашли захоронение древних жителей Украины
Десять ТОП-изменений в налоговом законодательстве Украины в 2022 году
Все новости
Общество

Полицейские в Токмаке не увольняются: в ГУНП заявили, что не получали рапорты

21:30, 06 янв 2022
83
Версия для печати

Полицейские в Токмаке не увольняются: в ГУНП заявили, что не получали рапорты

Народный депутат от "Слуги народа" Юлия Яцык сообщила, что в Токмаке 95% сотрудников отдела полиции написали рапорты об увольнении. Однако в ГУНП Запорожской области заявили, что не получали документов и отдел продолжает работать в штатном режиме.

В то же время правоохранители признали, что были жалобы по выплатам. Об этом сообщается на сайте Главного управления Нацполиции региона.
"Информация о массовой подаче рапортов на увольнение полицейскими отдела №3 не соответствует действительности. Более того, мы фиксируем искуственное и планомерное продвижение неправдивой информации с целью дискредитации деятельности полицейских подразделения и областной полиции в целом", – сказано в сообщении.
Также отмечается, что 31 декабря полицейские действительно заявили о недовольстве материально-техническим обеспечением и уровнем оплаты за сверхурочное несение службы.
В полиции подчеркивают, что после обсуждения ситуации с оплатой труда с профсоюзом направлено коллективное обращение к депутатам, Кабмину, министру внутренних дел и президенту.
"Сейчас сотрудники подразделенеия несут службу в штатном режиме. Ни одного рапорта на увольнение в аппарат ГУНП не поступало", – отмечается в сообщении.
Ранее нардодный депутат Юлия Яцык в Facebook написала, что из отдела полиции №3 в Токмаке уволились 95% полицейских. Она также опубликовала фото поданных рапортов. Всего 31 декабря было подано 30 рапортов. 

Причин увольнения указано несколько:
* невыполнение руководством ГУНП Запорожской области оплаты труда за ненормированный рабочий день и других выплат;
* искажение фактов работы полицейских публичными лицами, что провоцирует недоверие к правоохранителям со стороны населения;
* систематическое давление со стороны руководства ГУНП касательно выполнения показателей "раскрываемости" преступлений.
Яцык подчеркнула, что не верит в 70-процентную раскрываемости в области и объяснила почему: "Контрольные" преступления в ЕРДР вообще не регистрируются или регистрируются с минимальной квалификацией… по указанию должностных лиц ГУНП, а когда событие приобретает общественный резонанс – находят "крайних" и увольняют с позором".
В то же время 1 января на сайте местного информбюро появилось сообщение о служебной проверке деятельности отделения полиции № 3, из которого как раз и уволились правоохранители.
Напомним, в ноябре в Харькове из-за низких зарплат также массово увольнялись сотрудники патрульной полиции.
Оbozrevatel


Подписывайтесь на аккаунт InfoKava.com в Twitter, Facebook или Telegram: в одной ленте новостей - все, что стоит знать о события в Украине и в мире о политике, бизнесе, культуре и экономике.
Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Зеленский "созрел": Порошенко объявлено подозрение в госизмене и создании ОПГ
Зеленский "созрел": Порошенко объявлено подозрение в госизмене и создании ОПГ
Борьба с коррупцией: Зе обещаний не выполнил, считают граждане Украины
Борьба с коррупцией: Зе обещаний не выполнил, считают граждане Украины
В мире нарастает кризис: инфляция ведущих экономик достигла исторических максимумов
В мире нарастает кризис: инфляция ведущих экономик достигла исторических максимумов
Украинские домохозяйства массово устанавливают солнечные панели
Украинские домохозяйства массово устанавливают солнечные панели
Мультимедиа
Смотреть еще
Образование / Экотехнологии / Видео
31-12-2021, 10:00
Школьница из Херсона придумала гениальный метод очистки рек без вмешательства в экосистему
Школьница из Херсона придумала гениальный метод очистки рек без вмешательства в экосистему
Мы будем жить в умных летающих сферах, которые сами себя обеспечивают
Мы будем жить в умных летающих сферах, которые сами себя обеспечивают
Семь сестёр: установлена самая древняя легенда, её рассказывали 100 тысяч лет назад
Семь сестёр: установлена самая древняя легенда, её рассказывали 100 тысяч лет назад
Украинские дизайнеры создали концепт электромобиля класса люкс с конкурентоспособным дизайном
Украинские дизайнеры создали концепт электромобиля класса люкс с конкурентоспособным дизайном
Украина опровергает российские фейки и укрепляет свою обороноспособность
Украина опровергает российские фейки и укрепляет свою обороноспособность
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще