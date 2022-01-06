Полицейские в Токмаке не увольняются: в ГУНП заявили, что не получали рапорты

Народный депутат от "Слуги народа" Юлия Яцык сообщила, что в Токмаке 95% сотрудников отдела полиции написали рапорты об увольнении. Однако в ГУНП Запорожской области заявили, что не получали документов и отдел продолжает работать в штатном режиме.

В то же время правоохранители признали, что были жалобы по выплатам. Об этом сообщается на сайте Главного управления Нацполиции региона.

"Информация о массовой подаче рапортов на увольнение полицейскими отдела №3 не соответствует действительности. Более того, мы фиксируем искуственное и планомерное продвижение неправдивой информации с целью дискредитации деятельности полицейских подразделения и областной полиции в целом", – сказано в сообщении.

Также отмечается, что 31 декабря полицейские действительно заявили о недовольстве материально-техническим обеспечением и уровнем оплаты за сверхурочное несение службы.

В полиции подчеркивают, что после обсуждения ситуации с оплатой труда с профсоюзом направлено коллективное обращение к депутатам, Кабмину, министру внутренних дел и президенту.

"Сейчас сотрудники подразделенеия несут службу в штатном режиме. Ни одного рапорта на увольнение в аппарат ГУНП не поступало", – отмечается в сообщении.

Ранее нардодный депутат Юлия Яцык в Facebook написала, что из отдела полиции №3 в Токмаке уволились 95% полицейских. Она также опубликовала фото поданных рапортов. Всего 31 декабря было подано 30 рапортов.

Причин увольнения указано несколько:

* невыполнение руководством ГУНП Запорожской области оплаты труда за ненормированный рабочий день и других выплат;

* искажение фактов работы полицейских публичными лицами, что провоцирует недоверие к правоохранителям со стороны населения;

* систематическое давление со стороны руководства ГУНП касательно выполнения показателей "раскрываемости" преступлений.

Яцык подчеркнула, что не верит в 70-процентную раскрываемости в области и объяснила почему: "Контрольные" преступления в ЕРДР вообще не регистрируются или регистрируются с минимальной квалификацией… по указанию должностных лиц ГУНП, а когда событие приобретает общественный резонанс – находят "крайних" и увольняют с позором".

В то же время 1 января на сайте местного информбюро появилось сообщение о служебной проверке деятельности отделения полиции № 3, из которого как раз и уволились правоохранители.

Напомним, в ноябре в Харькове из-за низких зарплат также массово увольнялись сотрудники патрульной полиции.

Оbozrevatel



