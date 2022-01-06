Создаются новые национальные парки и вводятся новые штрафы за нарушения в них

В Украине инициируют создание национальных природных парков “Пуща Радзивилла”, “Куяльницкий” и “Холодный Яр”, увеличение границ территорий заповедников и парков, а также - новые штрафы за нарушения на заповедных территориях. Соответствующие указы подписал Президент Владимир Зеленский.

В частности, Зеленский подписал указы, которыми предусмотрено создание национальных природных парков “Пуща Радзивилла”, “Куяльницкий” и “Холодный Яр”, а также увеличение границ территории Карпатского биосферного заповедника, национального природного парка “Меотида”, национального природного парка “Вижницкий” и ботанического заказника общегосударственного значения “Староманзирский”.

Так, указом Президента № 2/2022 предусмотрено создание на территории Черкасской области национального природного парка “Холодный Яр” (Черкасский район), в состав которого передается в постоянное пользование 6,8 тыс. га земель государственной собственности.

Указом № 3/2022 на территории Березовского и Одесского районов Одесской области создается национальный природный парк “Куяльницкий”. В его территорию включается 10,8 тыс. га земель государственной и коммунальной собственности.

Указом № 4/2022 предусмотрено создание на территории Сарненского района Ровенской области национального природного парка “Пуща Радзивилла”, в состав которого включается 24 тыс. га земель государственной собственности.

Парки будут находиться в сфере управления Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Кроме того, указом № 5/2022 изменены пределы территории Карпатского биосферного заповедника, в состав которого войдут 17,9 тыс. га земель, изымаемых у госпредприятий “Мокрянское лесоохотничье хозяйство”, “Брустурянское лесоохотничье хозяйство”, “Хустское лесное опытное хозяйство”, “Великобычковское лесоохотничье хозяйство”, “Раховское лесное опытное хозяйство”.

В соответствии с указом № 6/2022, согласовано включение в территорию национального природного парка “Вижницкий” 131 га земель государственной собственности на территории Вижницкого района Черновицкой области, а в территорию ботанического заказника общегосударственного значения “Староманзирский” — 99 га земель государственной собственности на территории Болградского района Одесской области.

Указом № 7/2022 к территории национального природного парка “Меотида” предусмотрено включение 580,2 га земель государственной собственности, расположенных за пределами поселка городского типа Ялта, сел Мелекино, Урзуф Мангушской поселковой территориальной общины Мариупольского района Донецкой области.

Согласно документам, Кабинет министров должен обеспечить утверждение в шестимесячный срок положения о новосозданных парках и внести изменения в положения об указанных природоохранных объектах, границы которых были расширены.

Правительство также должно до 2024 года решить вопрос о предоставлении земель.

В феврале 2021 года правительство поддержало проект указа Президента Украины о создании национального природного парка “Пуща Радзивилла”, в марте правительство согласовало проект Зеленского о создании Национального природного парка “Куяльницкий” в Одесской области.

Офис Президента

Новые штрафы на заповедных территориях

Кабинет Министров Украины 23 декабря принял постановление, в котором были утверждены размеры штрафов за причинения вреда природно-заповедному фонду. Под охрану государства попали не только животные, рыбы, деревья и растения, но и грибы, ягоды, орехи и даже жабы-ропухи.

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Сообщается, что размер штрафных санкций будет зависеть от степени нанесенного ущерба. Самые большие штрафы заплатят злоумышленники, которые занимаются браконьерством и незаконной вырубкой деревьев.

Так, за незаконную охоту браконьерам придется заплатить:

45 600 гривен (почти $1700) — за европейского оленя;

30 400 гривен (более $1100) — за кабана;

8000 гривен (около $300) — за бобра;

7200 гривен (около $270) — за лисицу;

Штрафы за незаконную вырубку деревьев будут налагаться в зависимости от места произрастания дерева, его возраст и диаметр ствола. За повреждение большого дерева старше 5 лет человек будет обязан заплатить от 257 гривен до 18 300 гривен, а в некоторых зонах сумма может достигать от 227 800 до 273 400 гривен (около $10 000).

Штраф за рыбалку без разрешения будет также зависеть от улова:

83 гривны за одного карася;

12 500 гривен за гибрид осетровых рыб.

За повреждение растительности предусмотрены штрафы:

за каждый куст штраф будет составлять от 227 до 683 гривен;

за уничтожение растительности, возраст которой не превышает 5 лет, штраф будет составлять от 182 300 до 227 8000 гривен (около $10 000);

За повреждение лугового газона штраф будет составлять 198 гривен за кв. метр, обычного газона – 259 гривен за кв. метр, партерного газона – 320 гривен за кв. метр.

Придется задуматься и людям, занимающимся домашним хозяйством, так как за самовольную заготовку сена установлен штраф от 11 400 гривен до 50 100 гривен за гектар. А за самовольный выпас скота придется заплатить от 251 до 754 гривен за одну голову в зависимости от вида животных.

За обжиг сухой водно-болотной растительности установлен штраф до 7,6 тыс. гривен за гектар.

Кроме того, за один урезанный без лицензии гриб установлен штраф в 75 гривен.

Также за незаконный сбор или заготовку дикорастущих цветов нужно будет заплатить

30 гривен за один цветок;

378 гривен за 1 килограмм ягод;

1154 гривен за сбор других плодов, в том числе орехов.

Жизнь одной жаб-ропухи Кабмин оценил в 130 гривен, а озерной жабы в 14 гривен. За раздавленного жука-навозника нужно заплатить 22 гривны, богомола — 58 гривен.

В общем, по словам и.о. Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца, был разработан новый подход к определению и исчислению ущерба, нанесенному природно-заповедному фонду Украины.

"По формуле расчета размер ущерба увеличивается в 10 раз и ежегодно будет индексироваться. Такие мероприятия помогут охранять эти территории и сохранить их биоразнообразие", – прокомментировал чиновник новое постановление.

Напомним, что в прошлом году Верховная Рада ужесточила наказание за загрязнение воздуха, вырубку лесов и сжигание растительности. Наказания предусматривают как штрафные санкции, так и уголовную ответственность.

Кабмин



