В школах Украины новая система питания: что будут есть дети

С начала 2022 года в Украине должна полностью заработать новая система школьного питания. До этого продолжался переходный период, в ходе которого обновлялся процесс закупок и освоения новых технологий приготовления блюд.

Теперь все школьные заведения обязаны при формировании меню снизить количество сахара в 2-2,5 раза, увеличить количество фруктов до 100 г и уменьшить количество хлеба на один прием пищи. А также увеличить в рационе школьников количество мяса птицы и молочных продуктов.

Приблизительно 75% продуктов в столовых должны быть растительного происхождения: овощи, салаты, злаковые, фрукты и ягоды.

В школьных буфетах запрещается продавать сладкие хлебобулочные изделия, газированные напитки, непастеризованные соки и молочные продукты, кофе и продукты с высоким содержанием сахара или соли, консервантов, красителей и ароматизаторов.

Напомним, 18 августа 2021 года Кабинет Министров принял решение об установлении переходного периода введения норм питания в учебных заведениях и детских учреждениях оздоровления и отдыха, а также моратория по применению штрафных санкций по результатам проверок, проведенных до 1 января.

С сентября в школах было введено новое меню, оно состоит из 160 блюд. Предполагается, что рацион учащихся станет более сбалансированным и разнообразным.

Как сообщалось, в мае Елена Зеленская представила новое меню школьных столовых, которое включает 160 блюд. Учащимся увеличат количество фруктов и мяса и сократят количество соли.

А в декабре в Украине представили онлайн-платформу о здоровом питании в школах.

Госпотребслужба



