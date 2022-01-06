Казахстан "взорвался": почему, что происходит и чем может закончиться

Массовые протесты в Казахстане. Люди вышли на улицу из-за роста цен на газ, а теперь требуют смены режима. Что происходит в Казахстане, почему это важно и что дальше.

Нурсултан Назарбаев покидает пост главы Совбеза, правительство в отставке, Интернет работает с перебоями, на улицы вывели бронетехнику: Казахстан охватили самые массовые с 2011 года протесты.

Триггером для начала протестов стал рост цен на топливо, а теперь люди требуют полной смены режима. Столкновения идут четвертый день.

"В моем городе Актобе после серии провокаций, – якобы захвата акимата, где была стрельба по протестующим, – пошел обратный процесс. Полицейские отказались выполнять приказ и перешли на сторону народа", – рассказывает казахстанский оппозиционер Айдос Садыков. С 2014 года он живет в Киеве.

"Протест не затихает, люди собираются на площадях. То же самое происходит в других городах. Никто не расходится. Отключен интернет, связь плохая", – говорит Садыков.

Демонстранты не верят власти, а история Казахстана показывает, что если протесты сдуются, то за ними последуют массовые репрессии.

"В 2011 году после похожих протестов людей уничтожали на корню", – говорит глава Центра политанализа и прогнозов Павел Усов.

Что случилось

2 января в Жанаозене и селах Мангистауской области люди вышли на первые протесты против двукратного повышения цен на сжиженный газ. Многие заправляют им автомобили. Газ в стране подорожал на фоне и без того высокой инфляции и роста цен.

"Сначала это был локальный протест в области, где жители активно используют сжиженный газ", – объясняет эксперт-международник Украинского института будущего Илья Куса.

Чисто социальный поначалу протест усилили анти-элитарные настроения, усталость от политической системы и чувство несправедливости, что "в богатой нефтью и газом стране люди живут так бедно".

Власти страны объявили режим ЧП и комендантский час, а также попытались блокировать работу интернета.

Усиление протестов

4 января протесты охватили почти все крупные города, в том числе Алматы. Демонстрации сопровождаются столкновениями с силовиками.

Самая активная фаза пришлась на ночь с 4 на 5 января: силовики применяли светошумовые гранаты и газ на центральной площади Алматы, а участники протестов жгли полицейские машины. В городе периодически были слышны сильные взрывы.

После ночных протестов задержали более 200 человек.

С 5 января в Мангистауской области, Нур-Султане (Астана) и Алматы ввели режим ЧП, чтобы подавить "эйфорию митинговщины", заявил президент Касым-Жомарт Токаев. Там действует комендантский час, усилено присутствие силовиков, ограничена свобода передвижения, изъято оружие у физлиц, запрещается въезд/выезд. Наблюдаются перебои в работе интернета.

Чтобы успокоить протестующих, власти согласились вернуть прежний уровень цен на топливо на 180 дней. Этого уже было недостаточно: протесты переросли в политические, люди требовали смены правительства и ухода экс-президента Назарбаева из политики.

Токаев угрожает "максимально жесткими действиями", но вынужден идти на уступки: отправил правительство в отставку и сместил Назарбаева с должности главы Совбеза. Также люди требуют роспуска парламента.

Днем 5 января столкновения протестующих с силовиками в разных городах Казахстана переросли в стрельбу. Только пострадавших у захваченной утром мэрии Алматы уже десятки. Захвачена также первая резиденция президента Казахстана в Алматы, которая сейчас горит.

Обращение Токаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в экстренном обращении на казахском ТВ заявил, что "будет действовать максимально жестко" в связи с протестами в стране. Он также сообщил, что с сегодняшнего дня будет возглавлять Совбез страны, который до этого возглавлял первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Как глава государства, сегодня председатель Совета безопасности намерен действовать максимально жестко", - сказал он.

По его словам, среди правоохранителей "есть убитые и раненые", а принятые властями к этому меры были недостаточны.

Токаев считает, что за протестами кроется "тщательно продуманный план действий заговорщиков, мотивированных финансово".

Он заверил, что будет оставаться в столице, "что бы ни было". Токаев также пообещал выступить в скором времени "с новыми предложениями по политической трансформации Казахстана".

В то же время в обращении Токаева не было сказано, сохранит ли Назарбаев членство в Конституционном совете Казахстана.

После обращения Токаева в Талдыкоргане снесли памятник Назарбаеву.

Родственники Назарбаева и чиновники его времен уже спешно покидают страну, Назарбаев сообщил, что собирается уехать "на лечение".

Протестующие захватили аэропорт в Алматы. Самолет с российской делегацией, который хотел там сесть, улетел в соседнюю страну.

Официальных данных о масштабах протестов нет. По подсчетам оппозиционных СМИ, в каждом из городов на улицы вышли от 1000 до 10 000 человек.

МВД Казахстана сообщает, что во время протестов погибли 8 силовиков, еще 317 ранены.

Требования протестующих

Вечером пятого января у протестующих в Казахстане появились новые требования. Их опубликовала оппозиционный белорусский телеграмм-канал НЕХТА, координировавший протесты в Беларуси, а сейчас базирующийся в Польше. Властям сообщили, что одного снижения цены на газ уже слишком мало. Протестующие требуют принять важные политические шаги. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на Telegram-канал "Протесты Казахстан".

Первое требование – немедленное освобождение всех людей, которые были задержаны силовиками во время протестных акций.

Второе требование – отставка всей верхушки власти – президента, председателя Совета Безопасности Казахстана, правительства и парламента.

Третье требование – протестующие хотят, чтобы временное правительство было создано из тех людей, которых они предложат и которых уважают и знают в обществе, а не те, кого определит сама власть.

Четвертое требование – организация временным правительством перевыборов.

Пятое требование – официальное признание времени, когда страна входила в состав СССР, преступлением против постсоветских народов.

Шестой пункт – осуждение российской агрессии против Украины, что привело к аннексии Крыма и оккупации Донбасса.

Седьмой пункт - заявление, что Казахстан должен покинуть СНГ, ЕАЭС и другие союзы с РФ.

В ночь на 6 января: АТО в Казахстане

На всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения.

Протестующие подожгли здание гостелеканала "Казахстан.

Разгромлены магазины, люди мародерствуют.

Часть полицейских перешла на сторону протестующих.

Токаев обратился к Путину, просит военный блок ОДКБ подавить революцию в Казахстане. По словам Пашиняна, первые подразделения уже направляются в Казахстан.

Военные штурмуют Нор-Султан и Алматы, на улицах городов-миллионников - самые настоящие бои с применением стрелкового оружия и свето-шумовых гранат, в темноте в ужасе кричат люди.

Горожане с балконов ведут съёмку.

Военные и гражданские понесли первые потери, СМИ пишут, что число жертв идет на сотни, есть видео из переполненного морга.

Почему это важно и крайне опасно

Нынешние протесты имеют системные причины, объясняет LIGA.net глава Центра политанализа и прогнозов Павел Усов: "Часть общества устала от бессменного правления Назарбаева, коррупции и беспредела. В Казахстане, в отличие от той же Беларуси до 2020 года, более жесткий персонализированный авторитаризм, где оппозицию почти полностью уничтожили несколько лет назад".

Сейчас протесты могут использовать для внутривластных игр, считает Усов. Когда Назарбаев уходил с поста президента, он переписал на себя неограниченные полномочия в ряде сфер: управлении силовиками, кадровой политике. А его преемник Токаев стал "английской королевой". Но при этом все равно в стране возникло два условных центра власти.

Справка

Назарбаев – бессменный диктатор Казахстана, правящий страной с момента распада СССР. Он был президентом с 1991 года до 2019-го, когда сложил с себя полномочия, а главой государства стал экс-председатель Сената Токаев. При этом Назарбаев остался на высших государственных и партийных должностях, удерживая власть над страной как формально, так и неформально – через членов семьи в бизнесе, политике и правительстве.

"Это создает внутренний дисбаланс. Закрытые авторитарные системы такого не приемлют. Там всегда должен быть один центр принятия решений. Даже символический уход означает проявление слабости... За это время Токаеву удалось укрепить позиции", – считает Усов.

Он говорит, что и нынешняя ситуация может быть использована действующим главой государства. Особенно учитывая, что "скорый физический уход Назарбаева по причине смерти неизбежен", и силовики это понимают, а потому не хотят проливать кровь. Все зависит от решений, которые примет Токаев. Если он распустит парламент, то это также его усилит, ведь из политики уйдет партия Назарбаева.

"Но слабость Токаева могут использовать силовики, которые еще управляются Назарбаевым. Обвинить, что он недееспособен, допустил такой кризис, и устранить. Вариантов много. Происходящее бьет по режиму, но кто выиграет – трудно сказать", – утверждает Усов.

Бенефициарами продолжающихся протестов могут стать и ряд внешних игроков – это возможность для некоторых стран манипулировать ситуацией и раскачивать ее в своих интересах, считает Усов.

Кремль хочет сохранить влияние на Казахстан, который начал внешнеполитическую диверсификацию, Пекин отстаивает сухопутный маршрут Шелкового пути, а Вашингтон заинтересован в ослаблении пророссийских и прокитайских элит страны.

"Назарбаев и Токаев пытались дистанцироваться от советского прошлого и России, усиливая национальную составляющую. Ослабление режима может использовать Россия, чтобы через силовые структуры, которые еще сохраняют связи с ФСБ, продвинуть свою повестку и усилить политическую зависимость Казахастана", – подтверждает Куса.

В случае победы революционеров и развала госаппарата Россия может начать интервенцию в Казахстан, говорит эксперт-международник Центра политических студий Доктрина Денис Москалик.

"Российские войска могут быть введены под предлогом защиты местных россиян и космодрома Байконур. Так РФ получит контроль", – предполагает Москалик.

Президент Казахстана уже заявил, что заменит Назарбаева на посту главы Совбеза. Это попытка расслоить протест, считает Садыков.

"Это была одна из последних должностей Назарбаева. Теперь Токаев хочет показать: "Смотрите, он уже никто, пенсионер. Он ничем не управляет. Вся полнота власти у меня. Можете больше не кричать "Старик, уходи!" Вы добились своего. Что вам еще нужно?" Режим хочет, чтобы между протестующими прошла трещина", - говорит он.

Важно смотреть не на должности Назарбаева, а на то, чем владеет его семья, объясняет Садыков. А это нефтегазовая отрасль, строительство, медиа, интернет и силовые органы: "Можно приводить множество примеров. Все олигархи – это кошельки Назарбаева. Подставные лица, на которых оформлены акции. А ими владеет семья Назарбаева... Если Назарбаев откажется от титула лидера нации, он все равно будет оставаться реальным владельцем Казахстана".

Что дальше

Все уступки носят манипулятивный характер, считает Усов.

Если демонстрации утихнут, а никаких системных политизменений не произойдет, власть сразу начнет серьезные репрессии, говорит он: "Все может пойти по сценарию Беларуси. Казахстан – жесткая диктатура. Можно ожидать серьезных репрессий и расправ над протестующими. В 2011 году после похожих протестов людей уничтожали".

Но будущее протеста пока неясно, отмечает он. Нынешний митинг специфичен – не инициирован политсилами, а является спонтанным народным движением. Усов считает, что это на руку властям, которые смогут по одному разбивать группы протестующих.

"Революции делаются быстро. Пока события развиваются динамично, есть возможность для дальнейших уступок власти. Но есть и определенные границы, за которые власть не зайдет. Когда они почувствуют угрозу стабильности, – применят силу и прекратят диалог. Это путь к вооруженному противостоянию", – утверждает Усов.

Сейчас власть делает ставку на то, что через отставку правительства они выпустят пар, и демонстрации начали затихать, предполагает Куса.

Интересы и планы России

На фоне сообщения о прибытии в Алмату российского борта ИЛ-76 с неизвестной целью и практически отсутствия комментариев со стороны Кремля в защиту своего союзника Нурсултана Назарбаева возникли предположения, что Москва готовится воспользоваться ситуацией, чтобы повторить крымский или донбасский сценарий уже на территории Казахстана. Там тоже достаточно земель, которые в России считают своей собственностью и российские политики уже год заявляют, что Казахстану пора бы вернуть "подаренные" территории.

"В России были официальные заявления депутатов о том, что часть территории Казахстана была подарена Советским Союзом и что она населена россиянами", – сообщил политолог Игорь Рейтерович в эфире телеканала "Украина – 24".

По мнению Рейтеровича, сейчас Россия вполне может воспользоваться ситуацией.

"Конечно, могут воспользоваться, тут достаточно посмотреть, как они в своих СМИ подают всю эту историю. Они, с какого-то дива, начинают привязываться к событиям прошлого года, когда, по их мнению, в Казахстане существенно усилились антироссийские настроения. Их особо возмутило введение латиницы и то, что больше внимание стали уделять развитию своего языка", – отметил политолог в эфире.

В конце 2020 года депутаты Госдумы России Евгений Федоров и Вячеслав Никонов заявили, что территория современного Казахстана — большой подарок России и Советского Союза. Они потребовали вернуть земли Северного Казахстана России.

"Россия должна потребовать, раз вы не признаете это подарком, тогда отдайте. Потому что вы взяли незаконно. Потому что в 1990 году был принят закон, подробно прописанный, за который голосовали в Казахстане, Конституционный закон Советского Союза. Там написано, кому какую территорию как бы иметь в результате выхода из СССР. И там русским языком прописано, что в случае выхода из территории Советского Союза республики отдают СССР территорию, полученную при ее вхождении в Советский Союз. Это правовой вопрос. Хотите уходить, товарищ Назарбаев, Токаев, МИД, хорошо, берите чемоданчики, отдавайте территорию, город Верный — Алматы и все остальное – и уходите. Они скажут: "А у нас не остается территории". А мы-то здесь при чем?" — заявил чуть более года назад член провластной фракции "Единая Россия" Федоров.

Традиционно, в своем комментарии внешнеполитическое ведомство России заявляет, что не приемлет смену власти путем "уличных беспорядков". По опыту Украины это означает, что Москва не признает новую власть, которая появится в Казахстане в случае успеха революции. А это повод объявить о защите русскоговорящего населения в стране.

"Внимательно следим за событиями в братской соседней стране. Выступаем за мирное решение всех проблем в рамках конституционно-правового поля и диалог, а не через уличные беспорядки и нарушение законов. Именно на это направлены шаги президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по стабилизации ситуации, оперативному решению существующих проблем, в том числе тех, которые содержатся в законных требованиях протестующих", – говорится в заявлении МИД РФ, передает "Интерфакс".

Еще два звоночка, которые могут означать подготовку Казахстана к расчленению по московскому сценарию, позвучали 5 января после захвата ряда административных зданий казахами.

Сначала верный соратник Путина глава Чечни Рамзан Кадыров призвал казахский народ не разрушать государство и сравнил события в Казахстане со сценарием начала военных кампаний в Чечне. А затем посол дружественного РФ Азербайджана заявил, что протестами в Казахстане управляют из-за границы.

И таки да: главный штаб казахских оппозиционеров - в Киеве!

В главном штабе оппозиции в Киеве заявили Фокусу, что протестующие готовятся брать под контроль правительственные здания и ждут перехода на свою сторону полиции и армии.

Казахский оппозиционер Мухтар Аблязов призвал протестующих координировать действия по смене режима экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом он написал у себя в Facebook.

"Собираемся возле акиматов. Если мы соберем десятки, сотни тысяч людей, полиция перейдет на сторону народа", – отметил он.

Примечательно, что в обращении он указал украинские номера телефонов. Фокус дозвонился по ним до координатора штаба оппозиции Казахстана Залманбека Тлеулиева и узнал, чего на самом деле хотят протестующие.

"Наш головной центр, штаб находится в Киеве. Но есть штабы в и других странах. Наш лидер Аблязов во Франции, есть люди в США и Бельгии. В этом плане мы заранее все подготовили", – рассказал он.

Как отметил оппозиционер, в Казахстане к акиматам (мериями) вышли десятки тысяч людей. В городах Атырау, Актобе и Актау акиматы уже перешли под контроль протестующих.

"Мы готовимся брать правительственные здания и ждем, чтобы везде вышли люди. В Нур-Султане и Алмате проходят митинги. Ожидаем, когда сотни тысяч людей соберутся и будем брать правительство. Властей на местах нет, они сбегают. Военные и полиция переходит на сторону народа", – описал он происходящее.

В ответ на вопрос, кто устраивал поджог мэрии и резиденции Назарбаева в Алматы, Тлеулиев ответил, что власти устраивают подобные провокации с целью "выставить мирных протестующих мародерами".

"Люди выходят с мирными намерениями и ничего не рушат. Столкновения есть, люди защищаются. В мэрии Алматы взрывали шумовые гранаты", – заявил Тлеулиев.

Отcтавку правительства президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева он назвал имитацией.

"Токаев ничего не решает. Все решает Назарбаев. Митинги начались с цен на газ и сразу переросли в политическое русло. Все кричат "Шал,кет" (дед, уходи), требуют отставки Назарбаева. Местные лидеры на местах выходят с нами на связь и не собираются сдаваться", – заключил координатор штаба.

Оппозиционер упомянул высказывание первого замглавы комитета по международным делам Совета федерации РФ Владимира Джабарова, который заявил, что при необходимости Россия предоставит властям Казахстана любую помощь.

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Казахстан: 1-е место в мире по добыче урана (40,8% мировой добычи), 12-е место по нефти, 8-е по углю, 2-е – по асбесту, 3-е – по хрому, 10-е – по золоту, 4-е – по титану.

Комментарии в соцсетях

...Чтобы в дальнейшем не потерять Казахстан, Россия влезет в казахскую драку. Возможно даже отхватит большую часть севера. По аналогу нашего лугандона. Благодаря казахским событиям о вторжении россии в Украину, как минимум на ближайшие пол года можно забыть...

...В Казахстане , как и многих азиатских странах - кланово- феодальный уклад жизни. Особенно вне крупных городов. И солдат поднявший оружие на своих соплеменников рискует стать изгоем. А его родня будет проклята и опозорена. Так что зачищать Казахстан от протестующих наверное будут россияне. Ну может им на помощь еще и Лука своих пришлет. И чем больше казахов погибнет от рук россиян, тем больше будет сопротивление... ...Казахстан или отобьется, что мало вероятно, или станет союзной республикой в составе россии. Интересно, как на все это среагирует Китай.

...Размер Казахстана в четыре раза больше Украины. Если правд, что протестыпо всей стране, то никаких русских войск не хватит, чтобы их удержать.

...Да ничего этой зачисткой не добьются: там пригороды низкоэтажные и растянуты на большую площадь, а в центре люди просто разойдутся, а завтра с утра выйдут и будут мочить мусорву. Там есть где спрятаться. И прогноз - казахи вернут статус столицы Алмате.

...Есть видео, как с какого-то склада протестующие разбирают автоматы: никто там сдаваться не собиается...

Ирина Шевченко, ИнфоКава