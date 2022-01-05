Что будет делать Верховная Рада в 2022-ом: народовластие, реформы СБУ и пенсионная

Среди приоритетов работы Верховной Рады на 2022 год: усиление народовластия, реформа Службы безопасности Украины, пенсионная реформа и градостроительство. Об этом сообщил председатель парламента Руслан Стефанчук.

"Одним из основных приоритетов в законодательной работе на 2022 год станет усиление народовластия, ведь это основное предвыборное обещание президента Украины Владимира Зеленского", – отметил Стефанчук.

По его словам, ориентировочно 28 января Венецианская комиссия планирует предоставить предварительное заключение о законопроекте о местном референдуме и парламент рассмотрит его в начале следующей сессии.

Стефанчук сообщил, что параллельно разрабатывается целый ряд законопроектов о народовластии в других сферах. В частности, о суде присяжных, о мировых судах, о коллективных исках.

Как отметил спикер парламента, еще один приоритет – завершение реформы градостроительства, в основе которой – цифровизация, децентрализация и ответственность.

"Все они содержатся в законопроектах №5655 и №5877, которые уже прошли первое чтение и в следующем году должны быть приняты в целом", – подчеркнул он.

Стефанчук заявил, что важно реформировать СБУ, поскольку это обязательство Украины перед международными партнерами, которое должно быть исполнено в начале года.

"Потому что СБУ должна выполнять только присущие ей функции и не заниматься вопросами экономики, давлением на бизнес и тому подобное", – объяснил Стефанчук.

По его словам, в начале года Верховная Рада приступит к пенсионной реформе.

"Мы рассмотрим законопроекты о внедрении второго накопительного уровня пенсионного обеспечения в стране", – сказал председатель Рады.

Стефанчук отметил, что необходимо завершить реформу децентрализации, для этого нужно внести изменения в Конституцию. Основы местного самоуправления должны соответствовать требованиям Европейской хартии местного самоуправления.

В феврале 2018 года в ЕС заявили, что без реформы СБУ у Украины не будет продвижения ни к ЕС, ни к НАТО.

В конце лета 2019-го перед утверждением в должности глава СБУ Баканов заявил, что служба "должна стать технологичной, быстрой и мощной".

В начале октября того же года появился концепт реформы СБУ, а в марте 2020-го президент Зеленский внес в Раду законопроект, который там в первом чтении приняли в конце января 2021-го. Что предлагается поменять и внедрить.

9 февраля 2021 года НАТО и ЕС заявили, что хотят видеть в реформе СБУ "наилучшие евроатлантические практики и принципы".

16 декабря 2021-го Стефанчук подписал распоряжение о создании рабочей группы для проектирования изменений в Конституцию в части децентрализации и местного самоуправления.

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