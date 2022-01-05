В Украине выросли минимальная зарплата и прожиточный минимум

В Украине увеличился прожиточный минимум и минимальная заработная плата. Это предусмотрено Законом "О Государственном бюджете Украины на 2022 год".

Согласно документу, прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц с 1 января составит 2393 гривны, с 1 июля - 2508 гривен, с 1 декабря - 2589 гривен.

Для детей до 6 лет с 1 января прожиточный минимум будет составлять 2100 гривен, с 1 июля - 2201 гривна, с 1 декабря - 2272 гривны, для детей в возрасте от 6 до 18 лет - соответственно 2618 гривен, 2744 гривны, 2833 гривны.

В то же время для трудоспособных лиц с 1 января прожиточный минимум будет составлять 2481 гривну, с 1 июля – 2600 гривен, с 1 декабря – 2684 гривны.

Прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, с 1 января составит 1934 гривны, с 1 июля – 2027 гривен, с 1 декабря – 2093 гривны.

Кроме того, с 1 января 2022 года минимальная заработная плата составит 6500 гривен, а с 1 октября – 6700 гривен.

Сensor.net



