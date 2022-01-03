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Шесть тысяч лет спустя: археологи нашли захоронение древних жителей Украины
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Общество / История

Шесть тысяч лет спустя: археологи нашли захоронение древних жителей Украины

23:55, 03 янв 2022
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Шесть тысяч лет спустя: археологи нашли захоронение древних жителей Украины

В Тернопольской области команда археологов обнаружила человеческое захоронение. Предварительное изучение останков показывает, что захоронение может относиться с IV-III тысячелетию до нашей эры. Необычное древнее захоронение было обнаружено в поле, недалеко от поселка Озеряны под Тернополем.

При выполнении сельскохозяйственных работ техника погрузилась почти на 1 метр вглубь земли и наткнулась на человеческие захоронения.
На место выехала команда археологов под руководством Михаила Сохацкого из Борщевского краеведческого музея. Территорию взяли под охрану и поставили ограждение.
Далее на место приехала группа специалистов их Тернопольского областного центра охраны и научных исследований памяток культурного наследия.
По предварительным оценкам исследователей, объект захоронения оставили после себя представители культуры шаровых амфор (IV-III тысячелетие до нашей эры).
Об этом говорит костный материал, который помещен в каменный сундук из красного песочника.
"Однако более точную дату захоронения можно будет установить только после завершения исследований. Они позволят установить век и культурную принадлежность этого захоронения. Об их результат мы сообщим позже", - сообщили археологи.
Напомним
Ранее мы сообщали о том, что под Винницей обнаружили курганы и поселения энеолита, эпохи бронзы и железного века.
А такоже мы рассказывали, что в Софии Киевской археологи нашли артефакты языческого периода.

Rbc.ua


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