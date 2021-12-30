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Семь сестёр: установлена самая древняя легенда, её рассказывали 100 тысяч лет назад

18:00, 30 дек 2021
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Семь сестёр: установлена самая древняя легенда, её рассказывали 100 тысяч лет назад

Установлена самая древняя легенда, которая передавалась из уст в уста не менее 100 тысяч лет. Её возраст удалось подсчитать с помощью звезд.

В декабре в небе становится особенно заметным скопление звезд, известное как Плеяды или "семь сестер". Загвоздка заключается в том, что в скоплении видны лишь шесть звезд, пишет IFL Science.
Во многих культурах по всему миру звездное скопление называют "семью сестрами", а также рассказывают очень похожие друг на друга легенды. После тщательного изучения, ученые предполагают, что все эти истории родились около 100 тыс. лет назад, когда звездное скопление выглядело совсем иначе.
В греческой мифологии Плеяды родились от могучего титана Атласа, который держал на своих плечах небо и не мог защитить дочерей. Для того, чтобы спасти девушек от охотника Ориона, Зевс превратил сестер в звезды. Но одна из семи сестер влюбилась в смертного и скрылась из виду, поэтому на небе видны лишь шестеро.
Похожую историю рассказывали аборигены в Австралии. Охотник-Орион также фигурирует в легендах австралийских аборигенов, который покусился на семеро сестер. По словам антрополога Дейзи Бейтс, люди из центральной Австралии считали Ориона "охотником за женщинами", особенно за Плеядами. Во многих легендах аборигенов говорится, что одна из преследуемых сестер умерла или скрывается, или была похищена, что снова объясняет отсутствие седьмой звезды.
Такие же истории о потерянной сестре встречаются в культурах Европа, Африки, Азии, Индонезии, у коренных американцев и австралийских аборигенов. Многие культуры изначально указывают, что Плеяд было семь, но позже добавляют, что одна из них исчезла.
В новом исследовании, ожидающем публикации в научном журнале Springer, похоже, найден ответ на загадку. Авторы исследования пишут, что все современные люди произошли от наших предков, живших в Африке и позже мигрировавших во все уголки планеты около 100 тыс. лет назад. Возможно, легенду о "семи сестрах" первые люди принесли с собой и передавали из уст в уста.
Астрономические измерения с помощью космического телескопа Gaia показывают, что скопление Плеяд очень медленно движутся по небу. Одна из них, звезда Плейона, сейчас находится настолько близко к звезде Атлас, что теперь они выглядят как одна звезда.
Но если отмотать время на 100 тыс. лет назад, то Плейона находилась дальше Атласа и в Африке была видна невооруженным глазом. Из этого следует, что 100 тыс. лет назад в Африке люди действительно видели "семь сестер".
Именно поэтому ученые предполагают, что история о семи сестрах и Орионе настолько стары, что наши предки рассказывали их около костров в Африке около 100 тыс. лет назад.


IFL Science


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