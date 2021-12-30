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Политика / Скандал

Президента Украины объявили должником в Крыму: Аксенов угрожает судом

16:00, 30 дек 2021
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Президента Украины объявили должником в Крыму: Аксенов угрожает судом

Власть оккупированного Крыма подаст иск для того, чтобы в судебном порядке взыскать задолженность за коммунальные услуги, образовавшейся у президента Украины Владимира Зеленского, который владеет недвижимостью в Ливадии. 

Зеленский владеет квартирой в Ливадии в Крыму. Несколько месяцев назад он перестал платить коммунальные платеж и образовалась задолженность.
"Судиться. Выйду с иском. Меня же они хотят арестовать за что-то. Вот и мы задержим его как должника. В случае прибытия в Крым", - сказал Аксенов, отвечая на вопрос о мерах, которые примет власть оккупированного Крыма.
Глава Крыма напомнил, что Зеленский ранее своевременно платил за коммунальные услуги.
"Коллеги говорили, что раньше стабильно вносил по 6 тыс. рублей в месяц", - добавил Аксенов.

Напомним
30 ноября Киевский апелляционный суд разрешил задержать Аксенова. Суд отменил решение Шевченковского районного суда Киева от 4 октября. Тогда судья отказался удовлетворить ходатайство Офиса генпрокурора позволить задержать Аксенова, чтобы обеспечить его участие в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Летом этого года было завершено расследование об оккупации Крыма и государственной измене в отношении 8 бывших высокопоставленных должностных лиц Автономной Республики Крым. Среди них — “экс-прокурор Крыма” Наталья Поклонская, “председатель парламента Крыма Владимир Константинов и председатель правительства Крыма” Сергей Аксенов.
Во время досудебного расследования установлено, что чиновники оккупационной администрации РФ в течение февраля-марта 2014 года, находясь на территории АР Крым и города Севастополя, создали преступную организацию с целью насильственного свержения конституционного строя и изменения границ территории Украины вопреки установленному порядку, а также участвовали в ней и способствовали оккупации полуострова.
По результатам специального досудебного расследования материалы уголовного производства открыты стороне защиты для ознакомления в порядке ст. 290 УПК Украины, после чего обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.
Досудебное расследование осуществляли следователи Главного следственного управления СБУ.
УНН


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