Президента Украины объявили должником в Крыму: Аксенов угрожает судом

Власть оккупированного Крыма подаст иск для того, чтобы в судебном порядке взыскать задолженность за коммунальные услуги, образовавшейся у президента Украины Владимира Зеленского, который владеет недвижимостью в Ливадии.

Зеленский владеет квартирой в Ливадии в Крыму. Несколько месяцев назад он перестал платить коммунальные платеж и образовалась задолженность.

"Судиться. Выйду с иском. Меня же они хотят арестовать за что-то. Вот и мы задержим его как должника. В случае прибытия в Крым", - сказал Аксенов, отвечая на вопрос о мерах, которые примет власть оккупированного Крыма.

Глава Крыма напомнил, что Зеленский ранее своевременно платил за коммунальные услуги.

"Коллеги говорили, что раньше стабильно вносил по 6 тыс. рублей в месяц", - добавил Аксенов.

Напомним

30 ноября Киевский апелляционный суд разрешил задержать Аксенова. Суд отменил решение Шевченковского районного суда Киева от 4 октября. Тогда судья отказался удовлетворить ходатайство Офиса генпрокурора позволить задержать Аксенова, чтобы обеспечить его участие в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Летом этого года было завершено расследование об оккупации Крыма и государственной измене в отношении 8 бывших высокопоставленных должностных лиц Автономной Республики Крым. Среди них — “экс-прокурор Крыма” Наталья Поклонская, “председатель парламента Крыма Владимир Константинов и председатель правительства Крыма” Сергей Аксенов.

Во время досудебного расследования установлено, что чиновники оккупационной администрации РФ в течение февраля-марта 2014 года, находясь на территории АР Крым и города Севастополя, создали преступную организацию с целью насильственного свержения конституционного строя и изменения границ территории Украины вопреки установленному порядку, а также участвовали в ней и способствовали оккупации полуострова.

По результатам специального досудебного расследования материалы уголовного производства открыты стороне защиты для ознакомления в порядке ст. 290 УПК Украины, после чего обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

Досудебное расследование осуществляли следователи Главного следственного управления СБУ.

УНН