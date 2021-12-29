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Лучшими легкоатлетами Украины в 2021 году стали Ярослава Магучих и Михаил Кохан

20:00, 29 дек 2021
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Лучшими легкоатлетами Украины в 2021 году стали Ярослава Магучих и Михаил Кохан

Прыгунью в высоту Ярославу Магучих и метателя молота Михаила Кохана признали лучшими легкоатлетами Украины в 2021 году, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

В голосовании принимали участие Совет Федерации легкой атлетики Украины, представители СМИ и болельщики.
Ярослава Магучих на Олимпийских играх в Токио завоевала для легкоатлетической сборной Украины единственную медаль. Она выиграла бронзу по прыжкам в высоту.
Кроме того, на соревнованиях в Банской Быстрице Магучих установила рекорд Европы U23 в помещении, абсолютный рекорд Украины и рекорд Украины по прыжкам в высоту в помещении, который стал третьим результатом в помещении в мировом топ-листе всех времен (2.06 м). После этого атлетка победила на чемпионате Европы в помещении (2.00 М).
Летом Магучих, помимо олимпийской медали, выиграла золото молодежного чемпионата Европы. Также она заняла второе место в финале "Бриллиантовой лиги", прыгнув на 2.03 м, выиграла этапы "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме (2.03 м), Брюсселе (2.02 м) и была второй в Лозанне (1.98 м).
Тренера Магучих Татьяну Степанову признали лучшим тренером года в Украине.
Михаил Кохан стал первым 20-летним атлетом в истории, которому удалось метнуть молот за 80-метровую отметку. Произошло это на соревнованиях в Секешфегерваре, где он победил и оставил позади таких грандов, как поляки Павел Файдек и Войцех Новицки.
Свой уровень Кохан подтвердил и на Олимпийских играх, где в самом ответственном финале в карьере метнул молот на 80.39 м и занял четвертое место. Незадолго до Токио Михаил выиграл молодежный чемпионат Европы (77.88м), а сезон завершил на пятой строчке в мировом топ-листе.
Uaf


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